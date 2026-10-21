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21.10.2026 07:49:41
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 12,9 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent entspricht. Der Nettogewinn kletterte um rund 44 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 passte Netflix die Umsatzprognose leicht an und erwartet nun 51,1 Milliarden Dollar bzw. ein Wachstum von 13 (zuvor 13 bis 14) Prozent. Grund ist unter anderem die langsamer als erwartet verlaufende Einführung neuer Werbeprodukte, weshalb Netflix für 2026 nun Werbeeinnahmen von 2,7 (zuvor: rund 3) Milliarden Dollar erwartet.
SPACEX
erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 161 Prozent entspricht und die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Nettogewinn belief sich auf 4,4 Milliarden Dollar. Hauptwachstumstreiber war das KI-Geschäft mit einem Umsatzsprung auf 7,6 Milliarden Dollar, während das Konnektivitätsgeschäft rund 5,2 (+70 Prozent) Milliarden und die Raumfahrt 1,8 Milliarden Dollar beisteuerten. Die Investitionsausgaben stiegen auf 19,6 (Vorjahr: 6,9) Milliarden Dollar. SpaceX-Chef Elon Musk sagte, SpaceX erwarte, seinen ersten funktionstüchtigen Testchip bis Mai oder Juni herzustellen. Das Unternehmen wolle die Massenproduktion in seiner Terafab-Anlage bis zum dritten Quartal 2028 erreichen.
SPACEX
wird laut Elon Musk weiterhin grosse Investitionen in leistungsstärkere Starlink-Satelliten tätigen und gleichzeitig "terrestrische Netze" aufbauen, um dem Unternehmen zu helfen, "ein grosser Mobilfunkanbieter" in den USA zu werden.
UNITED AIRLINES
hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,03 Milliarden Dollar bzw. 3,14 (Vorjahr: 2,90) Dollar je Aktie erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,54 (2,78) Dollar; Analysten hatten 2,57 Dollar erwartet. Der Betriebsumsatz stieg auf 17,88 (15,23) Milliarden Dollar und verfehlte die Analystenerwartungen von 17,89 Milliarden Dollar knapp. Für das vierte Quartal prognostiziert die Fluggesellschaft einen bereinigten Gewinn je Aktie von 50 Cent bis 1,50 Dollar, was unter den Schätzungen der Analysten von 1,72 Dollar liegt.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
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