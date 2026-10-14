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14.10.2026 07:39:45

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, sie erwarte, dass es angemessen sein werde, die Zinsen vor Ende des Jahres weiter anzuheben. Dies solle eine rechtzeitige und dauerhafte Rückkehr der Inflation zum Ziel der Fed gewährleisten.

Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank könnte in diesem Jahr angemessen sein, so New Yorker Fed-Präsident John Williams. Weitere Zinsschritte im Jahr 2027 schloss er jedoch nicht aus.

AT&T

hat eine Vereinbarung über den Verkauf von AT&T Mexico an die Grupo Televisa und Fintech Holdings getroffen. Damit zieht sich der Konzern nach etwas mehr als einem Jahrzehnt aus dem mexikanischen Mobilfunkmarkt zurück, um sich auf sein US-Geschäft zu konzentrieren. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung erhält AT&T bei Abschluss der Transaktion 2 Milliarden US-Dollar in bar, vorbehaltlich von Anpassungen, sowie zusätzliche vertragliche und bedingte Leistungen.

BANK OF AMERICA

hat vom US-Finanzministerium eine Geldstrafe von 1,21 Milliarden US-Dollar auferlegt bekommen. Grund seien Verstösse gegen Gesetze zur Verhinderung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche. Dies teilte das US-Finanzministerium mit. Dies wird die Ergebnisse für das dritte Quartal belasten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 01:38 ET (05:38 GMT)

In eigener Sache

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Short 14’789.16 13.81 SL4BRU
Short 15’321.33 8.98 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’927.52 13.10.2026 17:30:39
Long 13’351.86 19.97 SXBKNU
Long 13’046.29 13.88 SUTB5U
Long 12’494.96 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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