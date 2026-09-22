MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der japanische Technologieinvestor begibt laut Medienberichten Ramsch-Anleihen im Wert von über 11 Milliarden Dollar. Diese Anleihen sind risikoreicher, bieten aber attraktive Renditen. Die Emission könnte laut Bloomberg am Donnerstag stattfinden. Ein Teil der Mittel solle zur Finanzierung einer Folgeinvestition in den ChatGPT-Hersteller OpenAI verwendet werden.

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September 22, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)