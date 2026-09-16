MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

wonach die Reparatur der beschädigten Pipeline schneller vonstatten gehen dürfte als zunächst mit einigen Wochen angenommen.

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JAPAN / HANDELSBILANZ

- Handelsbilanz Aug Defizit 1,1056 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,0526 Bill JPY)

- Exporte Aug +19,3% (PROGNOSE: +18,2%) gegenüber Vorjahr

- Importe Aug +28,0% gegenüber Vorjahr

- Exporte in die USA Aug +24,9% gg Vorjahr

- Exporte nach Europa Aug +11,0% gg Vorjahr

- Exporte nach Asien Aug +21,4% gg Vorjahr

- Exporte nach China Aug +20,6% gg Vorjahr

JAPAN / MASCHINENBAUAUFTRÄGE

- Maschinenbauaufträge Kern Juli +11,2% gg Vj

- Maschinenbauaufträge Kern Juli -3,7% (PROG: -1,6%) gg Vm

NIPPON STEEL

will mit einer Investition von etwa 900 Millionen Euro in der Slowakei ihr Angebot an hochwertigen, kohlenstoffarmen Stahlprodukten in Europa stärken. In einer Mitteilung des japanischen Stahlherstellers heisst es, die slowakische Tochter U.S. Steel Kosice werde für diese Summe einen neuen Elektrolichtbogenofen und eine neue Luftzerlegungsanlage bauen. Mit der slowakischen Regierung sei eine Fördervereinbarung über bis zu 350 Millionen Euro aus dem Modernisierungsfonds der Europäischen Union unterzeichnet worden.

OPENAI

hat offenbar erste Investorengespräche über eine neue Finanzierungsrunde geführt. Diese könnten das Unternehmen direkt nach der Veröffentlichung seines neuesten Spitzenmodells mit mehr als 1,2 Billionen US-Dollar bewerten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Person. Der ChatGPT-Entwickler wurde im März nach dem Abschluss einer Finanzierung von 122 Milliarden Dollar durch Investoren wie Amazon, Nvidia und Softbank mit 852 Milliarden Dollar bewertet. Sollte die neue Runde zustande kommen, würde sie dem Börsengang des Unternehmens vorausgehen, der nun für nächstes Jahr erwartet wird.

SK HYNIX

hat den Tarifstreit mit seinen Beschäftigten beigelegt. Nach einem Votum der Gewerkschaft erhalten die Mitarbeiter ihre KI-Boom-Sonderboni künftig zu gleichen Teilen in bar und in Aktien.

UBER TECHNOLOGIES

hat seine Anleiheemission mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Die vorrangigen Anleihen sind zwischen 2029 und 2046 fällig und mit Kupons von 3,75 bis 5,25 Prozent ausgestattet.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 16, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)