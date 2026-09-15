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ETF Sparplan
15.09.2026 07:43:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die US-Umweltschutzbehörde EPA will nach eigenen Angaben einige der bisherigen Vorschriften für die CO2-Emissionen von Kraftwerken in den USA aufheben. Mit diesem Schritt werden zentrale Weichenstellungen der beiden früheren Präsidenten Obama und Biden hinsichtlich der Kohlenstoffemissionen rückgängig gemacht.

LOCKHEED MARTIN

hat den Zuschlag für eine Beteiligung an einem Raketenbauprogramm der US-Armee bekommen. Bei dem Auftrag im Volumen von1,21 Milliarden US-Dollar geht es um eine neue Präzisionsrakete für das Programm Precision Strike Missile Increment 2 Early Operational Capability.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’781.51 15.09.2026 09:10:29
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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