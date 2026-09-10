MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Andrew Tulloch verlässt laut mit der Situation vertrauten Personen Meta Platforms. Der Star-KI-Forscher hatte im vergangenen Jahr ein Vergütungspaket im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar angeboten bekommen, um wieder für Meta zu arbeiten. Tullochs Einstellung war ein Coup für Meta und krönte eine hektische Rekrutierungswelle im vergangenen Sommer.

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September 10, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)