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27.08.2026 07:44:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat ein Umsatzwachstum von 26 Prozent verzeichnet dank wachsender Nachfrage nach Cybersicherheit infolge der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen sprach vom besten Quartal seiner Geschichte. Crowdstrike erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 5,99 und 6,01 statt zwischen 5,91 und 5,96 Milliarden Dollar und prognostiziert einen bereinigten Gewinn zwischen 1,25 und 1,26 Dollar je Aktie statt zwischen 4,88 und 4,96 Dollar - vor der Durchführung eines Aktiensplits im Verhältnis 1:4. Analysten erwarteten zuletzt einen bereinigten Jahresgewinn von 1,23 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 5,94 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 5,3 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 70,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn bei 31 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 29 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 1,47 (Vorjahr: 1,17) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 1,44 Milliarden gerechnet.

HP INC.

hat im dritten Quartal den Umsatz um fast 13 Prozent auf 15,68 Milliarden Dollar gesteigert und die Markterwartung von 14,44 Milliarden übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 83 Cent ebenfalls über den erwarteten 66 Cent. Weiterhin belasteten hohe Speicher- und Rohstoffkosten, weshalb HP für das vierte Quartal mit einer niedrigeren Marge rechnet. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 3,19 bis 3,29 von zuvor 2,90 bis 3,10 Dollar angehoben; der Markt erwartete bislang 3,05 Dollar. Der Ausblick für den freien Cashflow wurde auf 3,0 bis 3,2 Milliarden Dollar erhöht.

QANTAS AIRWAYS

erhöht die Schlussdividende erhöht, trotz eines um 14 Prozent gesunkenen Jahresgewinns. Der Gewinnrückgang ist Kosten für die Flottenerneuerung und einem durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran ausgelösten Anstieg der Treibstoffpreise geschuldet. Qantas meldete für die zwölf Monate bis Ende Juni einen bereinigten Vorsteuergewinn von 2,06 Milliarden australischen Dollar. Auf statutarischer Basis fiel der Nettogewinn um 20 Prozent auf 1,29 Milliarden australische Dollar. Der Umsatz stieg angesichts einer starken Nachfrage im Inlands- und internationalen Reiseverkehr um 7,1 Prozent auf 25,52 Milliarden australische Dollar. Das Ergebnis übertraf beim Gewinn die Konsensschätzungen. Analysten hatten einen bereinigten Vorsteuergewinn von 2,00 Milliarden australischen Dollar bei einem Umsatz von 25,62 Milliarden prognostiziert.

SALESFORC

Ehat im zweiten Quartal dank der steigenden Nachfrage nach seinen Angeboten für künstliche Intelligenz und Daten einen höheren Gewinn und Umsatz verbucht und zudem seine Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic erweitert. Die Ergebnisse veranlassten das Unternehmenssoftware-Unternehmen, seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr anzuheben. Der Gewinn im zweiten Quartal belief sich auf 3,53 (Vorjahr: 1,89) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 5,90 Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 3,27 Dollar. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 11,33 Milliarden. "KI schafft auf jeder Ebene unserer Plattform einen Mehrwert. Wir sehen eine unglaubliche Nachfrage nach unseren KI- und Datenprodukten", sagte CEO Benioff. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von 46,1 bis 46,4 statt mit 45,9 bis 46,2 Milliarden Dollar. Es prognostiziert nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar, nach zuvor 14,06 bis 14,12 Dollar.

SOUTH32

hat eine Verfünffachung des Jahresnettogewinns gemeldet. Gestützt wurde das Ergebnis durch einen Anstieg der Preise für Rohstoffe wie Silber, Kupfer und Aluminium. Der Netogewinn erreichte 1,09 (Vorjah: 0,213) Milliarden US-Dollar. Der Verwaltungsrat kündigte eine Schlussdividende an. Analysten hatten einen Jahresnettogewinn von rund 1,01 Milliarden erwartet. Das bereinigte EBITDA stieg um 28 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar.

WESFARMERS

Der Mischkonzern hat für die zwölf Monate bis Juni einen Nettogewinn von 2,87 (Vorjahr: 2,93) Milliarden australischen Dollar gemeldet. Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf 47,27 Milliarden, während das EBIT um 0,6 Prozent auf 4,49 Milliarden zulegte.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

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