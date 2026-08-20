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Plus500 Depot
20.08.2026 07:54:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Exporte Malaysias sind im Juli weiter gewachsen, wenn auch mit einem etwas langsameren Tempo. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 193,6 Milliarden Ringgit. Im Juni waren sie noch um 45,4 Prozent in die Höhe geschnellt. Die Einfuhren legten um 36,4 Prozent zu.

AIA

Der Versicherer AIA hat im ersten Halbjahr einen Rekordwert im Neugeschäft verbucht, konkret 3,21 Milliarden US-Dollar, während die Neugeschäftsmarge bei 57,1 Prozent lag. Der Anstieg des Neugeschäftswertes um 10 Prozent wurde durch zweistelliges Wachstum in Schlüsselmärkten wie Festlandchina, Hongkong und Südostasien gestützt.

CK HUTCHISON

Der Hongkonger Mischkonzern hat ein internationales Schiedsverfahren gegen Panama eingeleitet und damit einen Streit um zwei strategisch wichtige Häfen eskalieren lassen, die in die Spannungen zwischen den USA und China geraten sind. CK fordert mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar Schadenersatz für die "Zerstörung der Investitionen des Unternehmens" in dem Land. Hutchison wirft Panama vor, durch eine Reihe von Massnahmen zwischen 2025 und 2026 gegen ein Investitionsschutzabkommen verstossen zu haben.

COTY

will die strategische Überprüfung seines Consumer-Beauty-Geschäfts bis Ende 2026 abschliessen und erwartet, dass das laufende Geschäftsjahr, das im nächsten Juni endet, ein Übergangszeitraum sein wird. Cotys Verlust im vierten Geschäftsquartal weitete sich auf 141 (Vorjahr: 68,8) Millionen Dollar aus. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 1,19 Milliarden Dollar.

FORTESCUE

hat einen Rückgang des Jahresnettogewinns um 15 Prozent auf 2,87 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das Nettoergebnis wurde durch Sondereffekte nach Steuern in Höhe von 598 Millionen US-Dollar belastet. Der bereinigte Gewinn stieg um 3 Prozent auf 3,47 Milliarden Dollar, der Umsatz um 9 Prozent.

NORTHERN STAR

Der australische Goldförderer hat seinen Jahresnettogewinn dank höherer Goldpreise um 24 Prozent gesteigert auf 1,66 Milliarden Australische Dollar. Der Jahresumsatz lag 19 Prozent höher, was hauptsächlich auf einen Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises um 26 Prozent zurückzuführen ist.

ZIP

Der australische Anbieter von "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Diensten, Zip, hat im Zuge der Geschäftszahlenvorlage einen neuen Aktienrückkauf angekündigt. Der Umsatz stieg um fast 25 Prozent auf 1,34 Milliarden australische Dollar, der Nettogewinn erreichte in den vergangenen zwölf Monaten 116,4 Millionen australische Dollar. Das Cash-Ergebnis, das Zip und Analysten als eine geeignetere Leistungskennzahl ansehen, stieg um 58 Prozent auf 268,9 Millionen australische Dollar. Damit wurde der Konsens von 263,0 Millionen australischen Dollar übertroffen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)

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Short 15’265.48 13.97 SOOB1U
Short 15’837.32 8.87 SABWMU
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Long 13’776.09 19.35 S1BOXU
Long 13’467.53 13.64 SGBWIU
Long 12’891.14 8.84 SI7B8U
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