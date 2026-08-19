MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Apple geht mit Änderungen der Konditionen für App-Entwickler auf die Kartellwächter der Europäischen Union (EU) zu. Wie der Konzern mitteilte, sehen die Änderungen unter anderem vor, Entwickler unter einheitlichen Geschäftsbedingungen zusammenzufassen und die Provisionsgebühren anzupassen. Apple kündigte ausserdem an, zusätzliche Schutzmassnahmen für jüngere Nutzer einzuführen. Dazu gehört, dass Apps bei Nutzern unter 13 Jahren für Zahlungen nicht auf Seiten ausserhalb des App Stores verlinken dürfen.

USA / NORDKOREA

US-Präsident Trump drängt laut US-Vertretern auf ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch in diesem Herbst. Damit wolle Trump eine dramatische diplomatische Mission aus seiner ersten Amtszeit wieder aufgreifen und Kim davon überzeugen, das Atomwaffenprogramm seines Landes aufzugeben. Der US-Präsident habe im kleinen Kreis darüber gesprochen, während seiner nächsten Asienreise ein persönliches Gespräch mit Kim zu organisieren, hiess es. META PLATFORMS

muss sich seit Dienstag vor Gericht verantworten. Mit den Eröffnungsplädoyers hat vor einem Bundesgericht im kalifornischen Oakland der Jugendschutz-Prozess gegen den Technologiekonzern begonnen. In dem von den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten Kalifornien, Kentucky, Colorado und New Jersey angestrengten Prozess soll untersucht werden, ob Meta gegen bundesstaatliche Verbraucherschutzgesetze und den bundesweiten Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) von 1998 verstossen hat, indem das Unternehmen seine Plattformen wissentlich süchtigmachend gestaltete und auf junge Nutzer abzielte.

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August 19, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)