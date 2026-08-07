|
07.08.2026 07:39:43
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
muss für den Schutz von Kindern und Jugendlichen tief in die Tasche greifen. Ein Gericht in New Mexiko hat den Konzern zu einer Zahlung von 942 Millionen US-Dollar verurteilt und angewiesen, die Zeit, die Minderjährige in dem Staat bei den Apps des Unternehmens verbringen können, zu begrenzen. Damit steigen die Kosten des wegweisenden Urteils zur Kindersicherheit gegen die Facebook- und Instagram-Muttergesellschaft deutlich.
SPACEX / TESLA
planen gemeinsam den Bau einer Halbleiterfabrik in Texas. Das Ziel ist es, eine Rechenleistung von 1 Terawatt pro Jahr zu produzieren.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.