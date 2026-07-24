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24.07.2026 07:40:44

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Nachrichtenlage zu dem Konflikt im Nahen Osten trieb den Ölpreis weiter nach oben. Nur noch wenige Schiffe passieren die Strasse von Hormus. Und aus Daten von Kpler geht hervor, dass immer mehr Schiffe auch die Route durch das Rote Meer meiden, nachdem die Huthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt haben. Das Fass Brentöl sprang über die Marke von 100 Dollar.

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US-ZÖLLE

Due US-Regierung hat kurz vor dem Auslaufen der bisherigen Handelszölle von 10 Prozent neue Zölle vorgestellt. Die USA werden im Rahmen neuer Abgaben, die nach Angaben der Trump-Regierung zur Bekämpfung von Zwangsarbeit dienen sollen, Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 Prozent auf ihre wichtigsten Handelspartner erheben. Die neuen Abgaben richten sich gegen 60 Länder, die laut dem Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) Jamieson Greer etwa 99 Prozent des US-Handels ausmachen. Länder, die Gesetze zur Bekämpfung von Zwangsarbeit erlassen haben, wurden mit einem Zoll von 10 Prozent belegt, während Länder ohne solche Vorschriften einen Zoll von 12,5 Prozent erhielten. Die alten Zölle, die am Freitag auslaufen, hatte US-Präsident Donald Trump im Februar eingeführt, nachdem der Supreme Court die meisten seiner weltweiten Zölle gekippt hatte.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Verbraucherinflation in Japan hat sich im Juni leicht beschleunigt, was die Zentralbank auf Kurs für weitere Zinserhöhungen hält. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Juni um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 1,4 Prozent im Mai, wie Regierungsdaten zeigten. Dies entsprach der Konsensprognose einer von dem Datenanbieter Quick durchgeführten Ökonomenumfrage.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Die Geschäftsaktivität im australischen Privatsektor hat im Juli eine starke Expansion verzeichnet. Dies nährt die Anzeichen, dass die Wirtschaft beginnt, jüngste Schocks wie steigende Kraftstoffkosten und höhere Zinsen abzuschütteln. Der saisonbereinigte S&P Global Flash Australia PMI Composite Output Index lag im Juli bei 52,6, nach 50,4 im Juni. Der Anstieg markierte den zweiten Wachstumsmonat in Folge und den höchsten Wert seit Jahresbeginn.

HSBC

verkauft ihr Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft in Singapur für 2,1 Milliarden US-Dollar an die Allianz. Der Verkauf dürfte auf konsolidierter Ebene der HSBC-Gruppe einen Vorsteuergewinn von etwa 1,8 Milliarden Dollar generieren, teilte die Bank am Freitag mit.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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