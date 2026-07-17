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17.07.2026 07:52:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

US-Präsident Donald Trump hat eine aussergewöhnliche Ansprache zur Hauptsendezeit gehalten, in der er behauptete, das US-Wahlsystem sei kompromittiert worden. Damit verstärkte er seine Bemühungen, Zweifel an seiner Wahlniederlage im Jahr 2020 zu säen, Skepsis gegenüber den bevorstehenden Zwischenwahlen zu schüren und Druck auf die Kongressmitglieder auszuüben, ein weitreichendes Gesetz zur Wähleridentifikation zu verabschieden. Er sagte zudem, seine Regierung habe Hunderttausende Nicht-Staatsbürger auf den Wählerverzeichnissen der Bundesstaaten ausfindig gemacht. "Das ist schlimmer als in jedem Dritte-Welt-Land. Es gibt kein Dritte-Welt-Land, das Wahlen abhält wie wir", so Trump.

ALCOA

Im zweiten Quartal stieg der Gewinn auf 407 (Vorjahr: 164) Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,12 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,25 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg auf 3,97 von 3,02 Milliarden Dollar. Der Konsens hatte auf 3,99 Milliarden gelautet. Die Alcoa-Aktie gab nachbörslich 2,8 Prozent nach.

COCA-COLA

hat die US-Produktion in seinem Fairlife-Molkereiproduktegeschäft vorübergehend ausgesetzt, nachdem es im Zusammenhang mit einem Ransomware-Angriff zu einem unbefugten Zugriff auf Systeme gekommen war.

HONDA MOTOR

wird dieses Jahr die Produktion des einzigen Elektrofahrzeugs einstellen, das das Unternehmen in den USA verkauft. Wie einige Konkurrenten konzentriert sich Honda nun stattdessen auf Hybridfahrzeuge für den US-Markt.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’140.25 13.63 SX0BIU
Short 15’695.00 8.90 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’267.19 16.07.2026 17:31:59
Long 13’649.62 19.51 SZBKGU
Long 13’354.58 13.89 SVBOKU
Long 12’781.72 8.96 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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