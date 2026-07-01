MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Ölpreise zeigten sich etwas leichter. Das Barrel Brentöl verbilligte sich um 0,3 Prozent, da Anleger auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs setzten. Insgesamt haben die Preise im Juni kräftig nachgegeben und bewegen sich wieder auf dem Niveau, auf dem sie vor Beginn des Krieges lagen.

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KONJUNKTUR CHINA

Der von RatingDog ermittelte allgemeine Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch im Juni auf 51,7 von 51,8 im Mai gefallen.

SÜDKOREA / HANDELSBILANZ

Die Exporte stiegen im Juni im Jahresvergleich um 70,9 Prozent auf einen Monatsrekord von 102,25 Milliarden US-Dollar und verzeichneten damit das schnellste Expansionstempo seit Oktober 1978. Dies baute auf einem revidierten Anstieg von 53,4 Prozent im Mai auf, wie aus vorläufigen Daten des Ministeriums für Handel, Industrie und Ressourcen vom Mittwoch hervorgeht. Der Wert für Juni übertraf deutlich die Median-Prognose von 57,3 Prozent Wachstum aus einer Umfrage des Wall Street Journal unter neun Ökonomen. Die Importe weiteten sich im vergangenen Monat um 30,1 Prozent auf 66,10 Milliarden Dollar aus, was zu einem Handelsüberschuss von 36,15 Milliarden Dollar führte, der damit erstmals die Schwelle von 30 Milliarden Dollar überschritt. Im Mai hatte der Überschuss bei revidierten 27,04 Milliarden Dollar gelegen. Halbleiter seien nach wie vor die Haupttreiber des Exportwachstums, teilte das Handelsministerium mit. Die Chip-Exporte erreichten im Juni einen neuen Monatsrekord von 44,82 Milliarden Dollar.

JAPAN / TANKAN-BERICHT

Grosse japanische Unternehmen haben sich im vergangenen Quartal trotz der Unsicherheiten über den Nahost-Konflikt und die Energieversorgung optimistischer zur Geschäftslage geäussert. Aus der am Mittwoch veröffentlichten Tankan-Umfrage der Bank of Japan ging hervor, dass der Stimmungsindex für grosse Industrieunternehmen bei plus 22 lag, nach plus 17 im März. Damit wurde die Prognose von Ökonomen übertroffen, die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick plus 16 erwartet hatten. Es war überdies der höchste Stand seit März 2018.

JAPAN / KFZ-ABSATZ

- Kfz-Absatz Juni +13,7% gg Vorjahr

INDONESIEN / HANDELSBILANZ

- Importe Mai 24,81 Mrd USD

- Exporte Mai 23,20 Mrd USD

INDONESIEN / VERBRAUCHERPREISE

- Kernverbraucherpreise Juni +2,76% gg Vorjahr (Mai: +2,59%)

ANTHROPIC

Die US-Regierung und Anthropic haben eine Einigung über die Wiederherstellung des Zugangs zu den neuesten KI-Modellen des Unternehmens erreicht. Im Rahmen einer am Dienstagabend bekannt gegebenen Vereinbarung wird Anthropic die Workarounds beheben, die Forscher bei Amazon genutzt hatten, um die Sicherheitsvorkehrungen für "Fable" zu umgehen. Fable ist eine öffentliche Version von Anthropics leistungsstarkem Mythos-Modell, das in der Lage ist, Cyberangriffe durchzuführen, wie Handelsminister Howard Lutnick auf X erklärte. Die Leitplanken (Guardrails) sind für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um das Modell öffentlich freizugeben.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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July 01, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)