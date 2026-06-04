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04.06.2026 08:01:41
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Das Quantencomputer-Unternehmen sammelt bei seinem aufgestockten Börsengang 1,68 Milliarden Dollar ein. Das von Honeywell unterstützte Startup legte den Ausgabepreis für seine 28 Millionen Aktien auf 60 Dollar pro Stück fest. Den Konsortialbanken wurde zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, weitere 4,2 Millionen Aktien zu verkaufen, falls die Nachfrage höher als erwartet ausfallen sollte, wie Quantinuum mitteilte. Die Aktien werden am Nasdaq Global Market notiert und starten voraussichtlich im Laufe des Tages in den Handel.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)
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