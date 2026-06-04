MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Das Quantencomputer-Unternehmen sammelt bei seinem aufgestockten Börsengang 1,68 Milliarden Dollar ein. Das von Honeywell unterstützte Startup legte den Ausgabepreis für seine 28 Millionen Aktien auf 60 Dollar pro Stück fest. Den Konsortialbanken wurde zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, weitere 4,2 Millionen Aktien zu verkaufen, falls die Nachfrage höher als erwartet ausfallen sollte, wie Quantinuum mitteilte. Die Aktien werden am Nasdaq Global Market notiert und starten voraussichtlich im Laufe des Tages in den Handel.

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June 04, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)