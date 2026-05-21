Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 50’009 1.3%  DAX 24’737 1.4%  Euro 0.9147 -0.1%  EStoxx50 5’976 2.1%  Gold 4’533 -0.3%  Bitcoin 61’165 0.3%  Dollar 0.7868 0.0%  Öl 106.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Novartis-Aktie: Neue Studiendaten zu Krebs- und Blutkrankheiten an Tagungen
Trotz Standortvorteile: Auslandinvestitionen in Schweiz gehen deutlich zurück
Swiss Life-Aktie im Fokus: Geschäftsvolumen zu Jahresstart weiter ausgeweitet - Zukauf in Deutschland
Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen
Suche...
eToro entdecken
21.05.2026 07:39:47

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Eine Notenbankerin der Bank of Japan hat davor gewarnt, dass die Spannungen im Nahen Osten dazu führen könnten, dass die zugrunde liegende Inflation das Ziel der BOJ übersteigt. Dies ist ein weiteres Signal dafür, dass Zinserhöhungen bevorstehen. "Es ist vernünftig, dass die Bank den Leitzins in einem angemessenen Tempo anhebt, um der hohen Inflation zu begegnen und gleichzeitig die Kompromisse für die Wirtschaft zu berücksichtigen", sagte Junko Koeda, Mitglied des Policy Board, am Donnerstag vor Wirtschaftsführern in der südlichen Präfektur Fukuoka.

HANDELSBILANZ JAPAN

Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14,8 Prozent, wie aus Regierungsdaten hervorging. Dieser Zuwachs folgte auf einen Anstieg von 11,5 Prozent im März und übertraf die von Ökonomen in einer Umfrage des Datenanbieters LSEG prognostizierte Steigerung von 9,3 Prozent deutlich. Die Lieferungen in die USA legten im April um 9,5 Prozent zu, nach einem Anstieg von 3,4 Prozent im März. Dies spiegelt die nachlassenden Sorgen über Zölle wider. Die Importe insgesamt stiegen um 9,7 Prozent und damit etwas weniger stark als im März mit seinem Zuwachs von 10,9 Prozent.

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

Die Maschinenbauaufträge gingen im März verglichen mit dem Vorjahr um 9,4 Prozent zurück; Volkswirte hatten den Rückgang auf 8,6 Prozent geschätzt. In der Kernratewurde ein Anstieg um 5,9 Prozent verzeichnet.

GESCHÄFTSAKTIVITÄT AUSTRALIEN

Der saisonbereinigte S&P Global Flash Australia PMI Composite Output Index für die Gesamtwirtschaft lag im Mai bei 47,8 und fiel damit unter die entscheidende Marke von 50,0, die Wachstum von Kontraktion trennt. Im April hatte der Index noch bei 50,4 gelegen.

ARBEITSMARKT AUSTRALIEN

Die Arbeitslosigkeit stieg im April auf 4,5 Prozent von 4,3 Prozent im März, während die Gesamtbeschäftigung um 18.600 Personen zurückging, wie das australische Statistikamt (Australian Bureau of Statistics) am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent gerechnet.

E.L.F. BEAUTY

hat im vierten Quartal einen Verlust von 49,4 Millionen Dollar eingefahren, verglichen mit einem Gewinn von 28,3 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 32 Cent. Von Factset befragte Analysten hatten 29 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg um 35 Prozent auf 449,3 Millionen Dollar. Analysten hatten mit 423,1 Millionen Dollar gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1,84 und 1,87 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,27 bis 3,32 Dollar. Analysten erwarteten bislang 1,86 Milliarden Dollar bzw. 3,61 Dollar.

INTUIT

plant, 17 Prozent seiner Belegschaft zu entlassen und die Einsparungen in Künstliche Intelligenz zu investieren. Die Umstrukturierung wird voraussichtlich Kosten von etwa 300 bis 340 Millionen US-Dollar verursachen, von denen der grösste Teil im laufenden Sommerquartal verbucht werden soll.

Im Berichtsquartal kletterte derweil der Umsatz um 10 Prozent auf 8,56 Milliarden Dollar und lag damit laut Factset knapp über den Analystenschätzungen. Der Gewinn erreichte 3,06 (Vorjahr: 2,82) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie waren es 12,80 Dollar, verglichen mit der Analystenprognose von 12,57 Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Juli endet, hob Intuit seine Umsatzwachstumserwartungen an und rechnet mit einem Umsatzanstieg von 11 bis 12 Prozent und einem bereinigte Gewinn von 3,56 bis 3,62 Dollar je Aktie. Analysten kalkulierten zuletzt mit 3,14 Dollar.

URBAN OUTFITTERS

hat im Berichtsquartal einen Gewinn von 115,7 (Vorjahr: 108,3) Millionen Dollar oder 1,30 Dollar je Aktie erzielt. Analysten hatten 1,14 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar und schlug den Konsenswert 1,46 Milliarden knapp.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 BNP Paribas: WM 2026 - es darf geträumt werden
20.05.26 SG-Marktüberblick: 20.05.2026
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
20.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’904.40 19.23 B5HSYU
Short 14’180.02 13.71 SC7BZU
Short 14’704.76 8.91 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’784.78 19.09 SI7B8U
Long 12’514.57 13.92 SJCBCU
Long 11’966.10 8.91 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Abend
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie volatil
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Aktien von Marvell und Intel profitieren schon vor den NVIDIA-Zahlen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Absturz nach Mega-Rally: Ist die DroneShield-Aktie jetzt ein Schnäppchen?

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Zurückhaltung an Chinas Börsen - Nikkei klettert kräftig

Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt holte am Mittwoch anfängliche Verluste auf. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts.