Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’165 0.0%  SPI 18’575 -0.1%  Dow 49’168 -0.1%  DAX 24’084 -0.2%  Euro 0.9219 0.2%  EStoxx50 5’860 -0.4%  Gold 4’633 -1.1%  Bitcoin 60’576 -0.4%  Dollar 0.7874 0.3%  Öl 110.8 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Logitech2575132Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?
Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Deutschlands häufigstes E-Auto: VW setzt Tesla ab
Suche...
Plus500 Depot
28.04.2026 07:39:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der Oberste Gerichtshof der USA zeigt sich im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup von Bayer uneins. Er ist empfänglich für die Argumente, dass Bayer nach einem Gesetz in Missouri auf Schadensersatz verklagt werden kann, welches Bayer dazu verpflichtet, Verbraucher vor den Risiken seiner Produkte zu warnen, obwohl das Produkt nach Bundesgesetz nicht falsch gekennzeichnet war, da die Aufsichtsbehörden seine Verwendung als sicher eingestuft hatten. Bayer begrüsste in einer Stellungnahme, dass der Supreme Court die Frage der Einheitlichkeit der Regulierung und des Vorrangs von Bundesrecht sorgfältig prüft. Die US-Regierung und das Unternehmen hätten überzeugend dargelegt, dass Warnhinweise auf Basis des Rechts einzelner Bundesstaaten, die sich von dem durch die US-Umweltbehörde genehmigten Produktlabel unterscheiden, durch Bundesrecht ausgeschlossen seien. Alles andere würde zu einem Flickenteppich an Warnhinweisen führen. Die sichere Versorgung mit bezahlbaren Lebensmitteln hänge in den USA davon ab, dass sich Landwirte und Hersteller auf wissenschaftlich fundierte Bewertungen der Regulierungsbehörden auf Bundesebene verlassen können.

CATL

Der chinesische Batterie-Gigant will mit einer Kapitalerhöhung im Volumen von 4,3 Milliarden Euro seine Expansion vorantreiben, da die Nachfrage nach Elektrifizierungslösungen weltweit steigt. Contemporary Amperex Technology, wie das Unternehmen offiziell heisst, plant die Ausgabe von 62,385 Millionen neuen H-Aktien zu je 628,20 Hongkong-Dollar - ein Abschlag von etwa 7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am Montag.

META PLATFORMS

bereitet sich auf eine Rückabwicklung der Übernahme des auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Startups Manus vor, nachdem China das Geschäft am Montag aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt hat. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

NUCOR

wies für das erste Quartal einen Gewinn von 743 Millionen US-Dollar oder 3,23 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 156 Millionen Dollar oder 67 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg auf 9,5 Milliarden Dollar von 7,83 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 8,88 Milliarden Dollar gerechnet.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.

Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?

Inside Trading & Investment

27.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Allzeithoch mit Fragezeichen
27.04.26 Nestlé verhindert Schlimmeres
27.04.26 Marktüberblick: SAP und Siemens Energy gesucht
27.04.26 Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
24.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Oracle, Palantir Technologies
24.04.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Comet Holding AG
23.04.26 TSMC: Rekordgewinne im KI-Zeitalter
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’700.36 19.80 BC7SLU
Short 13’987.78 13.86 S8TBUU
Short 14’519.09 8.84 SXLBGU
SMI-Kurs: 13’165.23 27.04.2026 17:30:47
Long 12’634.88 19.80 SI6BUU
Long 12’334.31 13.72 SZXBHU
Long 11’823.99 8.96 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erste Schätzungen: Bayer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Gold, Öl & Co. in KW 17: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
NVIDIA-Aktie gefährdet? Alphabet plant nächste Generation seiner KI-Chips
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China schiessen im ersten Quartal 2026 nach oben
Kraken-Experte: Bitcoin könnte wieder 80'000-Dollar-Marke erreichen - Auf diese zwei Faktoren kommt es an
Santhera-Aktie springt an: Positive CHMP-Empfehlung für erweiterten Agamree-Einsatz

Top-Rankings

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.