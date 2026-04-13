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13.04.2026 07:43:41
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
Der chinesische Chipzulieferer Victory Giant Technology will mit einem Zweitlisting in Hongkong Milliarden einnehmen. Der Hersteller von Hochpräzisions-Leiterplatten, die unter anderem auch Nvidia einsetzt, strebt einen Erlös von 17,50 Milliarden Hongkong-Dollar an. Die Aktien von Victory werden voraussichtlich am 21. April in Hongkong in den Handel starten.
OPENAI
Das US-Softwareunternehmen soll künftig unter den Digital Services Act (DSA) der EU fallen und damit stärker reguliert werden. Wie das Handelsblatt aus Kreisen der EU-Kommission erfuhr, will die Behörde das Unternehmen dazu in den kommenden Tagen als sehr grosse Online-Suchmaschine einstufen. Der DSA reguliert sowohl sehr grosse Plattformen als auch sehr grosse Suchmaschinen. Für letztere gelten zusätzliche Anforderungen. Als grosse Plattform oder Suchmaschine gilt, wer mehr als 45 Millionen monatlich aktive Nutzer in der EU hat. OpenAI überschreitet diese Grenze deutlich. (Handelsblatt)
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)
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