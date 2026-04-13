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Plus500 Depot
13.04.2026 07:43:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der chinesische Chipzulieferer Victory Giant Technology will mit einem Zweitlisting in Hongkong Milliarden einnehmen. Der Hersteller von Hochpräzisions-Leiterplatten, die unter anderem auch Nvidia einsetzt, strebt einen Erlös von 17,50 Milliarden Hongkong-Dollar an. Die Aktien von Victory werden voraussichtlich am 21. April in Hongkong in den Handel starten.

OPENAI

Das US-Softwareunternehmen soll künftig unter den Digital Services Act (DSA) der EU fallen und damit stärker reguliert werden. Wie das Handelsblatt aus Kreisen der EU-Kommission erfuhr, will die Behörde das Unternehmen dazu in den kommenden Tagen als sehr grosse Online-Suchmaschine einstufen. Der DSA reguliert sowohl sehr grosse Plattformen als auch sehr grosse Suchmaschinen. Für letztere gelten zusätzliche Anforderungen. Als grosse Plattform oder Suchmaschine gilt, wer mehr als 45 Millionen monatlich aktive Nutzer in der EU hat. OpenAI überschreitet diese Grenze deutlich. (Handelsblatt)

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

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Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

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10.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Alphabet, Apple
10.04.26 Marktüberblick: Chemiewerte gesucht
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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’753.65 19.94 BCISGU
Short 14’031.48 14.00 BY8SXU
Short 14’559.49 8.92 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’183.28 10.04.2026 17:30:03
Long 12’696.52 19.94 SKPBQU
Long 12’396.43 13.85 SZXBHU
Long 11’871.07 8.89 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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