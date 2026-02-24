Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.02.2026 08:01:44

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat die US-Regierung verklagt und fordert eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Handelszölle zuzüglich Zinsen, die aus den im vergangenen Jahr von Präsident Donald Trump erlassenen Dekreten resultieren. Das Logistikunternehmen hat die Klage beim U.S. Court of International Trade eingereicht, in Reaktion auf die Entscheidung des Supreme Court vom Freitag. In der Klageschrift forderte Fedex das Gericht auf, die von dem Unternehmen erhobenen Zölle auf alle entsprechenden Einfuhren zurückzuerstatten. Wie viel das Unternehmen an Zöllen gezahlt hat, teilte es nicht mit.

PFIZER

hat die Exklusivrechte für die Vermarktung eines Medikaments zur Behandlung von Fettleibigkeit in China im Wert von bis zu 495 Millionen US-Dollar erworben. Der US-Arzneimittelhersteller hat eine Vereinbarung mit Hangzhou Sciwind Biosciences über Ecnoglutide getroffen, ein Medikament, das kürzlich von den chinesischen Aufsichtsbehörden zur Behandlung von Diabetes zugelassen wurde. Die Therapie befindet sich laut der Erklärung derzeit auch in der behördlichen Prüfung für die Behandlung von Fettleibigkeit.

UBER

plant die Übernahme von Spothero. Sollte die Transaktion gelingen, können künftig Nutzer des Fahrdienstservices auch Parkplatzreservierungen auf der Plattform vornehmen. Uber teilte mit, dass man sich auf Parkplätze für Pendler sowie bei Veranstaltungen, Veranstaltungsorten und Flughäfen konzentrieren wolle. Die Unternehmen machten keine Angaben zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

