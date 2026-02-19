Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

erwartet, dass die Ergebnisse des ersten Quartals durch Pläne für weitere Investitionen in Bereiche wie das Deliveroo- und das internationale Geschäft beeinträchtigt werden. Der Lieferkonzern erwartet ein EBITDA von 675 bis 775 Millionen Dollar. Analysten rechneten zuletzt mit 800,6 Millionen. Das Unternehmen wies für das vierte Quartal einen Gewinn von 213 (141) Millionen Dollar aus, entsprechend 48 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 59 Cent gerechnet. Der Umsatz kletterte um 38 Prozent auf 3,96 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 3,98 Milliarden Dollar.

EBAY

hat im vierten Quartal einen Gewinn von 528 (Vorjahr: 497) Millionen Dollar geschrieben. Bereinigt und je Aktie waren es 1,41 Dollar, mehr als Analysten mit 1,35 Dollar kalkuliert hatten. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 2,97 Milliarden Dollar. Analysten hatten 2,88 Milliarden prognostiziert. Das Bruttowarenvolumen erhöhte sich um 10 Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal rechnet eBay mit einem Umsatz von 3 bis 3,05 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,53 und 1,59 Dollar. Analysten rechneten bislang mit 2,79 Milliarden Dollar bzw. 1,48 Dollar. Ebay teilte ausserdem mit, sich mit Etsy auf die Übernahme des Marktplatzes für gebrauchte Kleidung, Depop, geeinigt zu haben. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 1,2 Milliarden Dollar.

TELSTRA

hat eine höhere Dividende als erwartet angekündigt und den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms erweitert. Der grösste Telekommunikationskonzern Australiens meldete für die sechs Monate bis Dezember ein bereinigtes EBITDA von 4,19 (3,97) Milliarden Australischen Dollar. Der Nettogewinn stieg um 9,4 Prozent auf 1,12 Milliarden, die Gesamteinnahmen um 0,2 Prozent auf 11,85 Milliarden. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 1,10 Milliarden bei Gesamteinnahmen von 11,82 Milliarden Australischen Dollar gerechnet. Telstra engte seine Prognosespanne für das ganzjährige EBITDA auf 8,2 bis 8,4 Milliarden Australische Dollar ein, von zuvor 8,15 bis 8,45 Milliarden.

RIO TINTO

erzielte 2025 einen Nettogewinn von 9,97 Milliarden US-Dollar nach 11,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 10,87 Milliarden Dollar. Er lag damit nur 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert, aber unter einer von Visible Alpha ermittelten Konsenserwartung von rund 11,03 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)

