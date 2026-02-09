MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Das US-Justizministerium untersucht im Zuge der Prüfung der geplanten Übernahme der Warner-Discovery-Studios und des Streaming-Dienstes HBO Max durch Netflix, ob der Streaming-Riese wettbewerbswidrige Taktiken angewendet hat. Dies geht aus einer zivilrechtlichen Vorladung hervor, die vom Wall Street Journal eingesehen wurde

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)