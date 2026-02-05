Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9176 0.0%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’901 -1.3%  Bitcoin 54’999 -3.4%  Dollar 0.7785 0.2%  Öl 68.2 -1.1% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Micron Technology951691Swiss Re12688156
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
Darum legt der US-Dollar über Nacht zum Franken und Euro leicht zu
Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Helvetia Baloise-Aktie: Neuer einheitlicher Markenauftritt nach Fusion
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
05.02.2026 07:45:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Elon Musks Raumfahrtgesellschaft SpaceX peilt eine frühzeitige Kursstützung für ihre Aktien an und will über ein "Early Index Entry" noch in diesem Jahr an die Börse. Berater des Unternehmens, das kürzlich mit xAI fusionierte, sollen an grosse Indexanbieter wie die Nasdaq herangetreten sein. Ziel der Gespräche sei, SpaceX und weiteren hochkarätigen Start-ups in diesem Jahr eine schnellere Aufnahme in wichtige Aktienindizes als üblich zu ermöglichen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Normalerweise müssen Unternehmen nach ihrem Börsendebüt mehrere Monate oder ein Jahr warten, bevor sie in einen bedeutenden Index wie den S&P 500 oder den Nasdaq 100 aufgenommen werden können.

ARM HOLDINGS

stellt für sein viertes Geschäftsquartal 2025/26 einen Umsatzanstieg von rund 18 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar (plus/minus 50 Millionen Dollar) in Aussicht. Dies stellt eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 26 Prozent im dritten Geschäftsquartal dar. Das Unternehmen prognostizierte einen bereinigten Gewinn von 58 Cent, plus oder minus 4 Cent.

QUALCOMM

meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar oder 2,78 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 3,18 Milliarden Dollar oder 2,83 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 3,50 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,39 Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 12,25 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 12,13 Milliarden Dollar prognostiziert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

