Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9159 0.1%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’180 -3.7%  Bitcoin 63’493 -1.8%  Dollar 0.7681 0.4%  Öl 69.7 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
Helvetia Baloise-Aktie: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben
Idorsia-Aktie: Langzeitdaten zu Lucerastat bei Fabry-Krankheit sollen auf Kongress präsentiert werden
Goldpreis: Januar könnte stärkster Monatsgewinn seit 1980 werden
Suche...
eToro entdecken
30.01.2026 08:04:44

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Für die Ölpreise ging es mit den zunehmenden geopolitischen Risiken steil aufwärts - auf die höchsten Stände seit September. Zu den preistreibenden Risiken gehörten mögliche US-Massnahmen gegen den Iran und die andauernden ukrainischen Angriffe auf die russische Exportinfrastruktur, erläuterte Analyst Vikas Dwivedi von Macquarie. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 3,5 Prozent auf 65,42 Dollar. Brent legte in ähnlichem Umfang zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

REGIERUNGSSTILLSTAND USA

Die US-Demokraten haben eine Vereinbarung mit dem Weissen Haus getroffen, um einen längeren Shutdown abzuwenden. Die Abgeordneten des Senats werden versuchen, diesen noch am Freitagabend zu verabschieden. Es ist unklar, wie schnell die Abgeordneten im Repräsentantenhaus über den Gesetzentwurf abstimmen können, da die Regierungsfinanzierung am Samstagmorgen um 0.01 Uhr (Ortszeit) ausläuft. Eine Verfahrensabstimmung über ein Paket von sechs Finanzierungsgesetzen scheiterte am frühen Donnerstagnachmittag mit 45 zu 55 Stimmen. Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, stimmte mit "Nein", um sich selbst die Möglichkeit zu geben, einen Antrag auf Neubetrachtung zu stellen und eine weitere Abstimmung anzusetzen.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Jan +2,0% (PROG: +2,2%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Jan -0,1% gg Vm

Verbraucherpreise Tokio Jan +1,5% gg Vj

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge gesunken und schliesst das Jahr 2025 mit einer schwachen Tendenz ab. Die Industrieproduktion ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zurück, nachdem sie bereits im November um 2,7 Prozent gesunken war. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet.

PANAMA-KANAL

Der Oberste Gerichtshof von Panama hält die Hafenrechte von CK Hutchison für zwei Destinationen an beiden Enden des Panamakanals für verfassungswidrig. Panamas oberstes Gericht erklärte, dass die CK Hutchison erteilten Lizenzbedingungen für den Betrieb der Häfen Balboa an der Pazifikküste und Cristóbal an der Atlantikseite nicht verfassungskonform seien. Dies ebnet den Weg für den Abzug des Unternehmens aus den Hafenanlagen. Die Entscheidung wurde in Washington und Peking aufmerksam verfolgt, der Fall ist geprägt von der geopolitischen Rivalität zwischen den USA und China.

SANDISK

hat im zweiten Geschäftsquartal einen Sprung bei Gewinn und Umsatz verzeichnet und damit sowohl die Erwartungen der Wall Street als auch die eigene Prognose übertroffen. Die wachsende Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) trieb die Nachfrage an.

STRYKER

hat im vierten Quartal einen höheren Gewinn verbucht. Angetrieben wurde das Ergebnis durch ein zweistelliges Wachstum bei den Verkäufen von medizinischen und chirurgischen Geräten sowie im Bereich Neurotechnologie.

VISA

meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 5,85 Milliarden US-Dollar oder 3,03 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 5,12 Milliarden Dollar oder 2,58 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 3,17 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,14 Dollar. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 10,90 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 10,69 Milliarden Dollar prognostiziert.

WESTERN DIGITAL

hat im jüngsten Quartal dank des Wachstums der Künstlichen Intelligenz (KI) einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt. Der Datenspeicher-Hersteller meldete am Donnerstag für das zweite Geschäftsquartal einen Gewinn von 1,84 Milliarden US-Dollar oder 4,73 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser bei 594 Millionen Dollar oder 1,27 Dollar je Aktie gelegen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

29.01.26 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
29.01.26 SMI taucht kräftig ab
29.01.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’655.32 19.58 S8QBLU
Short 13’944.46 13.64 SXXBOU
Short 14’449.45 8.89 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’147.93 29.01.2026 17:30:32
Long 12’596.28 19.88 SHAB3U
Long 12’315.99 13.93 S6EBMU
Long 11’780.09 8.89 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf D-Wave Quantum
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
ABB-Aktie erreicht neues Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Erholung erwartet
08:12 Einfuhrpreise sinken erneut - Rückgang aber nicht so hoch wie erwartet
08:09 AKTIE IM FOKUS: Hohe Kursgewinne für Adidas nach Zahlen - Abwärtstrend intakt
08:07 Ölpreise geben nach - auf Wochensicht weiter deutlich im Plus
07:50 Frankreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal wie erwartet etwas langsamer
07:46 ATOSS-Aktie: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen
07:33 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Erholung erwartet
07:39 Edelmetalle unter Druck: Gold und Silber geben nach Höchstständen deutlich nach
07:19 ROUNDUP: Trump will Notenbankchef-Favoriten schon heute vorstellen
07:11 DAX-FLASH: Dax etwas erholt - Tech-Umfeld stabilisiert