SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9311 0.1%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’315 - Bitcoin 70’475 0.3%  Dollar 0.7926 0.0%  Öl 61.3 0.7% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
02.01.2026 07:51:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und nicht-verarbeitende Gewerbe sind im Dezember wieder in den Expansionsbereich gestiegen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erhöhte sich auf 50,1, von 49,2 im November, wie das Nationale Statistikbüro am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten lediglich einen Stand von 49,4 prognostiziert. Der Index beendete damit eine achtmonatige Periode unter der Marke von 50, die Schrumpfung von Expansion trennt. Der Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe erhöhte sich im Dezember auf 50,2 von 49,5 im November.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat sich optimistisch zur Lage der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt geäussert. Er erklärte, dass Peking sein Wachstumsziel für 2025 erreichen dürfte, während das Land auf seinem Weg zur führenden Technologiemacht weiter Boden gutmache. In separaten Reden am Mittwoch zog Xi eine positive Bilanz der Arbeit seiner Regierung im vergangenen Jahr und verwies auf Fortschritte in den Bereichen KI, Halbleiter und militärische Modernisierung.

INFLATION SÜDKOREA

Die Inflation in Südkorea hat sich im Dezember zwar leicht abgeschwächt, lag jedoch weiterhin über dem Zielwert von 2,0 Prozent der Bank of Korea, und das bereits den vierten Monat in Folge. So erhöhte sich der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahr im Dezember um 2,3 Prozent, nach 2,4 Prozent im November. Die Inflation lag 2025 damit im Durchschnitt bei 2,1 Prozent, nach 2,3 Prozent im Jahr 2024. Der Wert für Dezember entsprach Prognose von Ökonomen. Auf Monatsbasis stieg der Verbraucherpreisindex im Dezember um 0,3 Prozent, was ebenfalls der Erwartung der Ökonomen entsprach. Im November war er noch um 0,2 Prozent gesunken. In der Kernrate, die schwankungsanfällige Lebensmittel- und Energiepreise ausschliesst, wurde ein Anstieg von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, was gegenüber dem Vormonat eine Zunahme um 0,2 Prozent bedeutet.

INNENPOLITIK IRAN

Die regierungskritischen Massenproteste im Iran weiten sich aus. Iraner protestierten den dritten Tag in Folge aufgrund wachsender Frustration über eine sich zuspitzende Wirtschaftskrise, die das Land seit seinem Krieg mit Israel im Griff hat. Am Dienstag schlossen sich Studenten in Teheran den Protesten an, die Anfang dieser Woche begannen. Da waren Händler, die über den fallenden Wert des iranischen Rials aufgebracht waren, in mehreren Städten auf die Strasse gingen. Geschäfte blieben aus Protest geschlossen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 01:51 ET (06:51 GMT)

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

