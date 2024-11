MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

ist nach Angaben von Insidern Opfer eines grossangelegten chinesischen Cyberspionageangriffs geworden. Hacker, die mit einem chinesischen Geheimdienst in Verbindung stünden, sei es gelungen, in einer monatelangen Kampagne in das System von T-Mobile einzudringen, um die Handygespräche von hochrangigen Geheimdienstzielen auszuspionieren, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2024 01:46 ET (06:46 GMT)