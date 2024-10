MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Bergbaukonzerne verhandeln mit den brasilianischen Behörden über einen möglichen Vergleich in Höhe von rund 30 Milliarden US-Dollar für einen katastrophalen Staudammbruch im Jahr 2015, der weithin als eine der schlimmsten Umweltkatastrophen Brasiliens gilt.

BOEING

- prüft nach Angaben informierter Personen den Verkauf von Vermögenswerten, der dringend benötigtes Geld einbringen könnte, und erwägt, nicht zum Kerngeschäft gehörende oder leistungsschwache Einheiten abzustossen.

- hat sich mit der Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers Union vorläufig geeinigt, womit der seit Wochen andauernden Streik beendet werden könnte. er Konzern bietet nun eine Lohnerhöhung von 35 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren an. Die Gewerkschaft erklärte, dieses Angebot sei geeignet, den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt zu werden.

PERPLEXITY

Die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Suchmaschine hat Gespräche über eine weitere Finanzierung aufgenommen und strebt in der nächsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von mindestens 8 Milliarden US-Dollar an, was mehr als einer Verdoppelung der aktuellen Bewertung entspricht.

IPO / CHINA RESOURCES BEVERAGE

hat den Preis seiner Aktien für den geplanten Börsengang mit 14,50 Hongkong-Dollar am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Das geht aus einem Term Sheet hervor, in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, und deutet auf eine gestiegene Risikobereitschaft in einem trägen Markt hin. Damit fliessen dem staatlichen chinesischen Hersteller von abgefülltem Trinkwasser umgerechnet rund 650 Millionen US-Dollar aus dem IPO zu. Die Aktien des Unternehmens werden voraussichtlich ab dem 23. Oktober an der Börse in Hongkong gehandelt.

