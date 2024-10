MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.712,38 2.693,00 +0,7% +19,38 +31,5%

Silber (Spot) 32,12 31,73 +1,2% +0,39 +35,1%

Platin (Spot) 1.002,23 997,00 +0,5% +5,23 +1,0%

Kupfer-Future 4,37 4,33 +0,9% +0,04 +10,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis hat am Spotmarkt ein weiteres Allzeithoch markiert. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 2.692 Dollar. Das Umfeld sinkender Leitzinsen gepaart mit geopolitischen Sorgen bleibe insgesamt günstig für das Edelmetall, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

EINZELHANDELSUMSATZ CHINA

- Einzelhandelsumsatz Sep +3,2% gg Vorjahr

- Einzelhandelsumsatz Sep +0,39% gg Vormonat

ANLAGEINVESTITIONEN CHINA

- Anlageinvestitionen Städte Jan-Sep +3,4% (PROG: +3,3%) gg Vorjahr

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

- Industrieproduktion Sep +0,59% gg Vormonat

- Industrieproduktion Sep +5,4% (PROG: +4,7%) gg Vorjahr

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

- Verbraucherpreise Sep -0,3% gg Vm

- Verbraucherpreise Sep +2,5% gg Vj

- Japan/Kernverbraucherpreise Sep +2,4% (PROG: +2,3%) gg Vj

MERCK & CO

hat weitere positive Ergebnisse aus einer zulassungsrelevanten klinischen Studie mit seinem Impfstoffkandidaten Clesrovimab zum Schutz von Säuglingen vor dem so genannten Respiratorischen Synzytial Virus (RSV) vorgelegt.

MITSUBISHI CORP.

will die Hälfte der Anteile der Ayala Corp. an dem philippinischen Fintech-Unicorn Mynt übernehmen. Der philippinische Mischkonzern Ayala teilte mit, er habe sich bereit erklärt, die Hälfte seines Risikokapitalunternehmens AC Ventures Holding (ACV) für mindestens 18,4 Milliarden philippinische Pesos (rund 295 Millionen Euro) an Mitsubishi zu verkaufen. ACV hält derzeit einen Anteil von 13 Prozent an Mynt, dem Fintech-Unternehmen, das die E-Wallet-Marke GCash betreibt. Zu den Anteilseignern von Mynt gehören neben Ayala auch der chinesische Fintech-Riese Ant Group und der philippinische Telekomkonzern Globe Telecom.

OPEN AI / BAIN & CO

erweitern ihre Vereinbarung über den Vertrieb von OpenAI-Tools, einschliesslich ChatGPT, an Kunden der Bostoner Unternehmensberatung. Mit der Ausweitung ihrer Zusammenarbeit wollen OpenAI und Bain Branchen erreichen, die eher massgeschneiderte ChatGPT-Lösungen als die Standardversion benötigen. Aber selbst mit massgeschneiderten Produkten hat sich der Verkauf von KI-Tools an Unternehmen als schwieriger erwiesen, als viele Technologieunternehmen erwartet hatten. Die News Corp, zu der das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hat eine Vereinbarung mit OpenAI zur Lizenzierung ihrer Inhalte geschlossen.

