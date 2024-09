MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

hat sich zum Ziel gesetzt, die Margen und Renditen in seinem Aluminiumgeschäft bis 2030 zu steigern, indem der Konzern die Kosten senkt, den Anteil an recyceltem Aluminium erhöht und auf kostengünstigere erneuerbare Energien umsteigt. Der nach Börsenwert zweitgrösste Bergbaukonzern der Welt will bis zum Ende des Jahrzehnts sowohl die Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) als auch die Kapitalrendite des Geschäftsbereichs um 5 Prozentpunkte verbessern.

MICROSOFT

plant in den kommenden drei Jahren Investitionen in Mexiko, um seine Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur zu erweitern und KI-Kompetenzen zu fördern. "Wir verdoppeln unsere Bemühungen, mehr Kapazität nach Mexiko zu bringen, indem wir zusätzliche 1,3 Milliarden US-Dollar investieren", sagte Microsoft-Chairman und -CEO Satya Nadella auf einer Veranstaltung in Mexiko-Stadt.

VISA

Das US-Justizministerium hat Visa wegen Kartellrechtsverstössen verklagt und behauptet, das Unternehmen habe illegale Taktiken angewandt, um ein Monopol aufrechtzuerhalten.

September 25, 2024 01:43 ET (05:43 GMT)