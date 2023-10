MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Japans Exporte haben sich im September dank der Lieferungen von Autos und Autoteilen erholt. Die Exporte stiegen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie aus Daten des Finanzministeriums am Donnerstag hervorgeht. Die Volkswirte hatten im Factset-Konsens mit einem Plus bei den Exporten von 4,5 Prozent gerechnet. Die Einfuhren gingen um 16,3 Prozent zurück, was vor allem auf die geringere Nachfrage nach Produkten wie Rohöl und Flüssigerdgas zurückzuführen ist.

NAHOSTKRIEG

Angesichts der Zunahme von Falschmeldungen zum Krieg zwischen der Hamas und Israel hat die Europäische Union die Mitgliedstaaten aufgefordert, konsequent gegen Desinformation im Internet vorzugehen.

