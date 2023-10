MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Verbraucherpreise Sep +0,6% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Sep +3,7% (PROG: +3,4%) gg Vorjahr

AMAZON

schaltet im Zuge von Kostensenkungen die Live-Audio-App Amp ab, die erst im vergangenen Jahr gestartet worden war.

BLACKBERRY

wird sich in zwei separate Unternehmen für Internet of Things (IoT) auf der einen und Cybersicherheit auf der anderen Seite aufteilen. Das IoT-Geschäft will Blackberry in der ersten Hälfte des kommenden Geschäftsjahrs an die Börse bringen.

MCDONALD'S

erhöht die Quartalsdividende um 10 Prozent auf 1,67 Dollar.

October 05, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)