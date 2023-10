MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,66 1.848,63 -0,3% -5,97 +1,0%

Silber (Spot) 21,79 22,18 -1,8% -0,39 -9,1%

Platin (Spot) 909,48 905,78 +0,4% +3,70 -14,8%

Kupfer-Future 3,73 3,74 -0,3% -0,01 -2,2%

Der Goldpreis tendierte schwächer; die Feinunze ermässigte sich um 0,9 Prozent auf 1.849 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall für Anleger unattraktiv macht, und auf die jüngste Aufwertung des Dollar. Letztere verteuert Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen.

KONJUNKTUR CHINA

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im September auf 50,6 von 51,0 im August, wie aus den am Sonntag von Caixin und S&P Global veröffentlichten Daten hervorgeht. Trotz des Rückgangs blieb der Index den zweiten Monat über der Wachstum anzeigenden Marke von 50. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, sank im September auf 50,2 von 51,8 im August. Das Ergebnis war das niedrigste in diesem Jahr. Der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im September auf 50,2 (August: 49,7), während der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im September auf 51,7 (August: 51,0) stieg, wie das Nationale Amt für Statistik am Samstag mitgeteilt hatte.

TANKAN-BERICHT JAPAN

Die Stimmung unter den grossen japanischen Grossunternehmen hat sich das zweite Mal in Folge verbessert. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, stieg der Hauptindex für die Stimmung unter den grossen Produzenten in den drei Monaten bis Ende September auf plus 9 Punkte von plus 5 Punkten im Juni. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 6 Punkten gerechnet. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen.

KFZ-ABSATZ JAPAN

Der Kfz-Absatz stieg im September auf Jahressicht um 12,5 Prozent.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkoreas Exporte sind im September den zwölften Monat in Folge geschrumpft. Die Exporte fielen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 54,66 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Markterwartung hatte für September einen Rückgang um 9,5 Prozent vorausgesagt. Die Einfuhren fielen im September gegenüber dem Vorjahr um 16,5 Prozent auf 50,96 Milliarden Dollar, was zu einem Handelsüberschuss von 3,70 Milliarden Dollar führte.

VERBRAUCHERPREISE INDONESIEN

Die Kernverbraucherpreise stiegen im September zum Vorjahr um 2,0 Prozent. Im August war ein Anstieg um 2,18 Prozent verzeichnet worden.

DEUTSCHLAND/CHINA

Deutschland und China streben nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen besseren Zugang für Finanzunternehmen beider Länder auf die gegenseitigen Märkte an. Das schaffe Chancen auf beiden Seiten für mehr verantwortungsvollen Handel und Investitionen.

RATING TÜRKEI

Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick für die türkische Bonitätsnote auf "Stabil" von "Negativ" geändert, um dem geldpolitischen Kurswechsel der türkischen Notenbank Rechnung zu tragen. Das Rating lautet unverändert "B".

