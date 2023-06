MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Zahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA ist laut den Daten des Ölfelddienstleisters Baker Hughes zum siebten Mal in den letzten acht Wochen gesunken. Die Anzahl fiel in der zurückliegenden Woche um 6 auf 546, was den niedrigsten Stand seit Anfang April 2022 darstellt. Die Zahl der Anlagen zur Gasförderung blieb unverändert bei 130.

June 26, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)