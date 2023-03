MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz in Kraft gesetzt, mit dem Geheimdokumente zum Ursprung der Corona-Pandemie freigegeben werden sollen. Dabei gehe es auch um "mögliche Verbindungen zum Institut für Virologie in (der chinesischen Stadt) Wuhan". Seine Regierung werde "so viele Informationen wie möglich" freigeben. Allerdings müsse dabei sichergestellt werden, dass kein Schaden für die nationale Sicherheit entstehe.

GEELY

hat im vergangenen Jahr bei deutlich steigenden Umsätzen nur etwas mehr verdient. Höhere Kosten für Halbleiter und Batterien belasteten das Unternehmen, zu dem unter anderem der schwedische Autobauer Volvo gehört. Der Umsatz kletterte 2022 um 46 Prozent auf 147,96 Milliarden chinesische Yuan, umgerechnet rund 20,1 Milliarden Euro. Dagegen stieg der Nettogewinn nur auf 5,26 Milliarden von 4,85 Milliarden Yuan.

TIKTOK

Wegen Datenschutzbedenken hat die britische Sendeanstalt BBC ihren Angestellten empfohlen, die Video-App Tiktok nur für geschäftliche Zwecke auf den Arbeitsgeräten zu behalten.

March 21, 2023 02:30 ET (06:30 GMT)