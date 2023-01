MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Am Montag machte der Dollar etwas Boden gut; der Dollarindex tendierte gut behauptet. Die US-Währung könnte nach Meinung von Francesca Fornasari, Head of Currency Solutions bei Insight Investment, gegen Euro, Yen und Pfund aufwerten. Sie verwies auf die höheren Renditen der US-Anleihen und die besseren Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften als mögliche Treiber einer Dollar-Erholung.

Die Ölpreise legten am Freitag weiter zu. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 1,6 Prozent, der WTI-Preis um 2,0 Prozent. Anzeichen für eine Rückkehr der chinesischen Nachfrage hätten den Ölpreis angetrieben, so Fitch Solutions. Aber schwache Volkswirtschaften und eine immer noch hohe Inflation dürften ein kurzfristiges Risiko darstellen. Am Montag gaben die Notierungen einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder ab.

Der Goldpreis stieg zum Wochenausklang noch etwas weiter nach den jüngsten Gewinnen aufgrund der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,2 Prozent. Am Montag tendierte das Edelmetall etwas leichter.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

- Die Industrieproduktion und die Investitionen in China haben sich im Dezember weiter abgeschwächt. Dagegen übertraf der Konsum die Erwartungen, obwohl Pekings abrupte Aufhebung der strikten Covid-19-Beschränkungen eine Welle von Infektionen im ganzen Land auslöste, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamts zeigen.

- Die Hausverkäufe in China sind im Jahr 2022 gemessen am Wert um 28,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Rückgang verringerte sich nur geringfügig gegenüber den ersten elf Monaten des Jahres, in denen ein wertmässiges Minus von 28,4 Prozent verzeichnet wurde, wie aus den Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht.

- Erstmals seit mehr als sechs Jahrzehnten ist in China die Bevölkerungszahl gesunken. "Ende 2022 betrug die nationale Bevölkerung 1,41175 Milliarden Menschen", erklärte am Dienstag das nationale Statistikamt. Dies sei "ein Rückgang um 850.000 gegenüber Ende 2021". Die Volksrepublik sieht sich seit geraumer Zeit mit einer sinkenden Geburtenrate konfrontiert.

MICROSOFT

will mehr Kunden den Zugang zur Software hinter den beliebten Tools für künstliche Intelligenz des Startups OpenAI ermöglichen. Wie Microsoft bekannt gab, kann nun jedes Unternehmen den Zugang zum Azure OpenAI Service beantragen - und damit den Weg für mehr KI-gestützte Produkte ebnen. Dank futuristischer Produkte wie dem Chatbot ChatGPT steht OpenAI derzeit im Mittelpunkt der jüngsten Begeisterung der Tech-Branche für künstliche Intelligenz (KI).

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern hat die Eisenerz-Exporte aus seinen australischen Minen im vergangenen Jahr nicht steigern können. Im vierten Quartal lieferte Rio Tinto 87,3 Millionen Tonnen aus der australischen Pilbara-Region. Das waren 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr lag die Eisenerzmenge auf dem Vorjahresniveau von 321,6 Millionen Tonnen. Rio Tinto selbst hatte angekündigt, dass die Lieferungen das untere Ende der Spanne von 320 bis 335 Millionen Tonnen erreichen würden. Im dritten Quartal hatte der ungeplante Ausfall zweier Bahnstrecken die Förderung beeinträchtigt.

