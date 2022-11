MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.753,42 1.750,30 +0,2% +3,12 -4,2%

Silber (Spot) 21,24 21,25 -0,1% -0,01 -8,9%

Platin (Spot) 1.006,60 1.005,50 +0,1% +1,10 +3,7%

Kupfer-Future 3,64 3,63 +0,1% +0,01 -17,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

COVID/CHINA

Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben nach den Protesten im Land gegen den strengen Corona-Kurs ihre Aussagen zu den Risiken von Covid-19 gemildert. Zudem werden die Lokalregierungen aufgefordert, unnötige und langwierige Lockdowns zu vermeiden. Die Omikron-Variante habe weniger Todesfälle und weniger schwere Erkrankungen verursacht als frühere Covid-Varianten, sagte ein Beamter des Gesundheitsministeriums bei einer Pressekonferenz. Es ist aber unklar, ob die gemässigteren Aussagen auch letztlich in konkrete Massnahmen der lokalen Behörden münden, die sich an Pekings Doppelmandate gebunden sehen, einerseits Corona-Kontrollen durchzuführen und anderseits die Gesundheit der Menschen zu schützen.

EU/USA/KANADA

Vor der lange verzögerten Ratifizierung des Ceta-Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada durch den Bundestag dringt die FDP auf einen weiteren Ausbau des Freihandels. Dass der Bundestag in dieser Woche die deutsche Zustimmung zu Ceta beschliesst, sei "ein wichtiges Zeichen für die deutsche und europäische Wirtschaft und unsere Partner in der Welt", sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler der Nachrichtenagentur AFP. Nun müsse ein "Neustart der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA" folgen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche kräftig um 7,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel nach minus 0,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

FISKER

Der US-Elektroautohersteller erwägt den Aufbau eines europäischen Autowerks. "Wir prüfen gerade, den Pear auch in Europa zu bauen", sagte Gründer Henrik Fisker im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das könne mit einem Partner geschehen oder auch allein.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat mit seinem Quartalsergebnis die Analystenerwartung getroffen und zugleich starke Umsatzzahlen vorgelegt. Das Informationstechnikunternehmen prognostiziert für das laufende erste Quartal einen Umsatz zwischen 7,2 und 7,6 Milliarden Dollar, während Analysten zuletzt mit 6,98 Milliarden Dollar rechneten. Für das abgelaufene vierte Quartal meldete HPE einen Nettoverlust von 304 Millionen Dollar, bereinigt und je Aktie aber einen Gewinn von 57 Cent pro Aktie. Den Umsatz steigerte HPE um 7 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Nettogewinn von 57 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 7,37 Milliarden Dollar erwartet.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern will die Emissionen aus dem Fördergeschäft in der australischen Pilbara-Region durch Investitionen in Solarpanel und Batteriespeicher verringern. Der nach Börsenwert zweitgrösste Bergbaukonzern der Welt plant, für 600 Millionen US-Dollar bis 2026 zwei 100-Megawatt-Solarkraftwerke und 200-Megawattstunden netzgebundene Batteriespeicher zu errichten.

