MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Einzelhandelsumsatz stieg im September saisonbereinigt um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten den Anstieg auf 0,4 Prozent geschätzt.

INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Die Industrieproduktion stieg im Zeitraum Juli bis September um 5,9 Prozent zum Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang um 1,6 Prozent verzeichnet. Volkswirte eine Abnahme um 1,0 Prozent erwartet.

EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

Der Einzelhandelsumsatz stieg im September um 4,5 Prozent zum Vorjahr. Die Supermärkte verzeichneten ein Umsatzwachstum von 4,1 Prozent auf Jahresssicht.

FRÜHINDIKATOREN SÜDKOREA

Der Index der Frühindikatoren sank im September auf 99,2 von 99,3 im August.

RAYTHEON

Japan führt nach Angaben von Insidern Gespräche mit den USA über den Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern. Das Land will nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen schneller als bislang geplant in der Lage sein, nordkoreanische und chinesische Militärbasen angreifen zu können. Mit den Langstreckenraketen des US-Herstellers Raytheon könnte Tokio anders als bisher Luftschläge gegen regionale Rivalen ausüben.

STELLANTIS / GUANGZHOU AUTOMOBILE

schicken ein verlustschreibendes Joint-Venture in die Insolvenz. Stellantis wird aber weiter Dienstleistungen für bestehende und künftige Kunden der Marke Jeep in China erbringen. Sellantis hatte den Wert seiner Investition in das Joint Venture und anderer damit verbundener Vermögenswerte bereits in den Ergebnissen für das erste Halbjahr abgeschrieben.

TWITTER

- plant nach Informationen von Insidern schon wenige Tage nach der Übernahme durch den US-Milliardär Elon Musk umfangreiche Entlassungen. Es sei zu erwarten, dass sowohl Softwareingenieure als auch andere Mitarbeiter von dem Abbau betroffen sein werden, sagte einer der Informanten. Welches Ausmass die Entlassungen haben könnten, blieb zunächst unklar.

- Tesla-Chef Elon Musk hat nach der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter die Schaffung eines Gremiums angekündigt, das zentrale Entscheidungen zur Moderation von Inhalten sowie gesperrten Nutzern treffen soll. "Twitter wird einen Rat zur Moderation von Inhalten mit sehr diversen Standpunkten gründen", erklärte Musk auf Twitter. "Es wird keine wichtigen Entscheidungen zu Inhalten oder Wiederherstellungen von Konten geben, bevor der Rat zusammenkommt."

TWITTER / GENERAL MOTORS (GM)

Nach der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk hat GM angekündigt, seine bezahlten Anzeigen in dem Onlinedienst "vorübergehend" auszusetzen. "Wir sprechen mit Twitter, um die Ausrichtung der Plattform unter seinem neuen Besitzer zu verstehen", erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Der Konzern beantworte allerdings weiter Anfragen von Kunden über das unternehmenseigene Twitter-Profil.

IPO / GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS

will ihre Sparte für E-Autos Zeekr Intelligent Technology Holding ausgliedern und in Hongkong die Börse bringen. Als Grund nannte der Konzern das starke Wachstum in dem Bereich. Laut Geely Automobile sind die Details, wie etwa die Bedingungen der Abspaltung oder Umfang des Angebots sowie die Preisspanne, noch nicht endgültig festgelegt worden. Geely hält Beteiligungen an Volvo Cars oder Mercedes-Benz.

