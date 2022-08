MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, Loretta Mester, ist der Ansicht, dass die US-Notenbank die Zinssätze so lange anheben müsse, bis die hohe Inflation in den USA nachzulassen beginne. Laut Mester befinden sich die USA nicht in einer Rezession, aber die Risiken stiegen.

GELDPOLITIK INDIEN

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Der Geldpolitische Ausschuss beschloss, den Reposatz um 50 Basispunkte auf 5,40 Prozent zu erhöhen.

BRUTTOINLANDSPRODUKT (BIP) INDONESIEN

Das Bip stieg im ersten Halbjahr auf Jahressicht um 5,23 Prozent. Im zweiten Quartal wurde ein Anstieg um 5,44 Prozent zum Vorjahr verzeichnet, Volkswirte hatten das Wachstum auf 5,15 Prozent geschätzt.

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise stiegen im Juli verglichen mit dem Vorjahr um 6,4 Prozent, Ökonomen hatten mit plus 6,3 Prozent gerechnet.

VERBRAUCHERAUSGABEN JAPAN

Die Ausgaben privater Haushalte stiegen im Juni um 3,5 Prozent auf Jahressicht und damit deutlich stärker als die von Volkswirten erwarteten 1,5 Prozent. Die Ausgaben der Arbeitnehmerhaushalte erhöhten sich um 4 Prozent. Die Konsumneigung lag bei 40,8 Prozent, gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies einen Anstieg um 2,0 Punkte.

AMGEN

verbuchte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 1,32 Milliarden (Vorjahr: 464 Millionen) Dollar. Eine Abschreibung im Zusammenhang mit einer Übernahme aus dem Vorjahr drückte die Betriebskosten. Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 2,45 (0,81) Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 4,65 (1,77) Dollar. Der Umsatz legte auf 6,6 (6,5) Milliarden Dollar zu. Die durchschnittliche Prognose der von Factset befragten Analysten lag bei einem Umsatz von 6,5 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar.

EXPEDIA

steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 51 Prozent auf 3,18 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 2,99 Milliarden Dollar gerechnet. Das EBITDA stieg um 223 Prozent auf 648 Millionen Dollar. Je Aktie verdiente Expedia auf bereinigter Basis 1,96 Dollar nach einem Verlust von 1,13 Dollar im Vorjahresquartal. Das war deutlich mehr, als Analysten mit 1,56 Dollar je Aktie erwartet hatten.

