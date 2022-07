MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Neben den sinkenden Erdölpreisen gilt Kupfer als Rezessionsbarometer. Der Preis des wichtigen Industriemetalls fiel um 5 Prozent. Im vergangenen Monat war der Preis um ein Fünftel eingebrochen, seit dem jüngsten Allzeithoch im März hat sich Kupfer um 30 Prozent verbilligt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.725,52 1.726,16 -0,0% -0,64 -5,7%

Silber (Spot) 18,95 18,93 +0,1% +0,02 -18,7%

Platin (Spot) 847,50 849,38 -0,2% -1,88 -12,7%

Kupfer-Future 3,33 3,30 +0,9% +0,03 -25,1%

Gold war trotz der unsicheren Zeiten nicht gefragt. Der feste Dollar belastete den Preis des Edelmetalls, ausserdem geriet Gold in den Strudel sinkender Rohstoffpreise - vor allem bei Basismetallen. Die Feinunze ermässigte sich um 0,3 Prozent auf 1.728 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat erstmals eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt angekündigt und schliesst sich damit der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank und anderer Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation an. Analysten rechnen mit weiteren Zinserhöhungen. Die Bank of Korea hob ihren siebentägigen Repo-Satz am Mittwoch - statt wie üblich um 25 Basispunkte - um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent an und erhöhte den Zinssatz damit zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal seit August 2021.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

*Neuseeland/Zentralbank erhöht Cash Rate um 50 Bpt auf 2,5%

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Exporte sind in der ersten Jahreshälfte in Yuan um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Juni sind die Ausfuhren damit deutlicher angezogen als zuvor, wie aus den am Mittwoch von der Allgemeinen Zollverwaltung veröffentlichten Daten hervorgeht. In den ersten fünf Monaten war ein Anstieg von 11,4 Prozent verzeichnet worden. Die Importe legten in der ersten Jahreshälfte um 4,8 Prozent zu, nach einem Anstieg von 4,7 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai.

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,8 Millionen Barrel vermeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel nach minus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von ebenfalls 0,9 Millionen Barrel.

BOEING

hat die Auslieferungen ihrer Flugzeuge des Typs 737 Max im Juni gesteigert, nachdem Lieferkettenengpässe und andere Schwierigkeiten den Flugzeughersteller daran gehindert hatten, die Jets zu Beginn des Jahres schneller an die Kunden auszuliefern.

