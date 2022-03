MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

- Der UN-Sicherheitsrat wird am Freitag um 17.00 Uhr MEZ zu einer Dringlichkeitssitzung über angebliche Biowaffen in der Ukraine zusammenkommen. Die Sitzung war von Russland beantragt worden, nachdem sich Moskau und Washington in den vergangenen Tagen gegenseitig vorgeworfen hatten, Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einsetzen zu wollen.

- Die EU hat die Hoffnung der Ukraine auf eine baldige Mitgliedschaft gedämpft. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs heisst es, die EU unterstütze die Ukraine auf ihrem "europäischen Weg". Dem von Kiew gewünschten Schnellbeitritt erteilten mehrere Staats- und Regierungschefs aber eine Absage.

- In der seit Tagen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol spielen sich angesichts der katastrophalen Versorgungslage mittlerweile dramatische Szenen ab. "Die Leute haben angefangen, um Lebensmittel zu kämpfen", sagte ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

- Bundesaussenministerin Annalena Baerbock sieht in dem von mehreren EU-Staaten geforderten sofortigen Importstopp für russisches Öl und Gas kein geeignetes Sanktionsinstrument gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

- Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson hat Russland vorgeworfen, einen möglichen Einsatz chemischer Waffen in der Ukraine vorzubereiten.

USA - HAUSHALT

Der US-Senat hat dem neuen US-Haushalt zugestimmt, der auch ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine vorsieht. In dem insgesamt 1,5 Billionen Dollar schweren Entwurf für die Ausgaben im restlichen Haushaltsjahr sind fast 14 Milliarden Dollar an direkten Hilfen für das Kriegsland sowie Massnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen des Konflikts vorgesehen.

FEDEX

Donald Colleran, CEO und President von Fedex Express, geht zum 31. Dezember in den Ruhestand. Seine Nachfolge soll Richard Smith, President für Nord- und Südamerika und Executive Vice President of Global Support antreten.

WALT DISNEY

hat wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Veröffentlichung neuer Filme in den russischen Kinos ausgesetzt. Nun kündigte der US-Unterhaltungsriese an, auch alle anderen Aktivitäten in den Land zu unterbrechen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2022 02:07 ET (07:07 GMT)