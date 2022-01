MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Ölpreise kletterten trotz des deutlich festeren Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Händler verwiesen auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten als Preistreiber. Huthi-Rebellen hatten einen Drohnenangriff auf eine wichtige Erdöleinrichtung in Abu Dhabi geflogen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind innerhalb des Erdölkartells Opec der drittgrösste Ölförderer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,18 1.813,79 +0,0% +0,39 -0,8%

Silber (Spot) 23,54 23,46 +0,3% +0,08 +1,0%

Platin (Spot) 981,44 983,84 -0,2% -2,40 +1,1%

Kupfer-Future 4,41 4,38 +0,7% +0,03 -1,1%

Erneut gestiegene Marktzinsen und der feste Dollar drückten den Goldpreis leicht nach unten, er gab um 0,3 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Brasilien hat mit 137.103 Fällen innerhalb von 24 Stunden laut den Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Dienstag einen neuen Rekord bei den Corona-Infektionen verzeichnet.

UKRAINE-KRISE

Inmitten der Ukraine-Krise haben die USA vor einer möglichen künftigen Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus gewarnt. Eine Vertreterin des US-Aussenministeriums sagte am Dienstag, eine von Machthaber Alexander Lukaschenko vorangetriebene Verfassungsänderung könnte darauf hindeuten, dass das Land eine Stationierung sowohl konventioneller als auch atomarer Waffen Russlands auf seinem Territorium erlauben könnte. Dies wäre eine "Herausforderung für die europäische Sicherheit, die nach einer Antwort verlangen könnte".

INNENPOLITIK USA

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols vor einem Jahr hat den ehemaligen Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, sowie drei weitere Trump-Mitarbeiter vorgeladen. Die vier Vorgeladenen "haben unbewiesene Theorien über Wahlbetrug aufgestellt, Bestrebungen vorangetrieben, die Wahlergebnisse zu kippen, oder standen in direktem Kontakt mit dem ehemaligen Präsidenten, um die Auszählung der Wählerstimmen zu stoppen", sagte der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson.

JEMEN-KONFLIKT

Nach dem Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf die Vereinigten Arabischen Emirate hat der Golfstaat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherherheitsrates gefordert. Das Datum und die Modalitäten des geforderten Treffens müssen noch festgelegt werden.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL KOLUMBIEN

20 Jahre nach ihrer Geiselnahme durch die Farc-Rebellen will die Politikerin Ingrid Betancourt erneut bei der Präsidentschaftswahl in Kolumbien antreten. Die 59-Jährige, die an der Spitze der kleinen Umweltpartei Verde Oxígeno steht, kündigte ihre Teilnahme an einer Vorwahl an, bei der die Kandidatin oder der Kandidat des Parteienbündnisses Koalition der Hoffnung für die Wahl im Frühjahr bestimmt werden soll.

MENSCHENRECHTE CHINA

Einem neuen Bericht zufolge hat Peking seit 2014 fast 10.000 chinesische Staatsangehörige im Ausland mit Hilfe aussergerichtlicher Zwangsmassnahmen zur Rückkehr nach China gezwungen. In dem Bericht der in Spanien ansässigen Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders wird Peking beschuldigt, unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung illegal Regimekritiker im Ausland zu verfolgen.

DATENSCHUTZ / APPLE

Apple hat vor einer Aufweichung des Datenschutzes gewarnt, sollte der US-Senat seine geplante Gesetzgebung zur Einhegung der grossen Technologiekonzerne umsetzen. Der Konzern befürchtet, dass die geplanten Vorschriften ein von Apple im vergangenen Jahr eingeführtes Datenschutz-Tool schwächen, welches bereits Facebook, Snapchat und anderen Online-Werbern zu schaffen macht, die auf Nutzerdaten angewiesen sind.

AT&T

hat nach Warnungen der Fluggesellschaften den Start des neuen Mobilfunkstandards 5G an mehreren Flughäfen in den USA verschoben.

WELLS FARGO

hat Derek Flowers mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Risk Officer ernannt. Er folgt auf Amanda Norton, die im Sommer in den Ruhestand gehen wird.

