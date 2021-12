MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Der Iran pocht bei der neuen Runde der Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens auf eine Aufhebung von US-Sanktionen. Der Sanktionsabbau sei für Teheran der wichtigste Punkt, sagte Aussenminister Hossein Amir-Abdollahian. Am Abend nahmen Vertreter Russlands, Chinas, Grossbritanniens, Frankreichs und Deutschlands in Wien ihre Verhandlungen mit dem Iran wieder auf. Der EU-Diplomat Enrique Mora, der die Gespräche leitet, sagte nach dem Beginn der achten Verhandlungsrunde, alle Beteiligten zeigten "einen klaren Willen, auf ein erfolgreiches Ende dieser Verhandlung hinzuarbeiten".

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Nov +7,2% (PROG: +5,0%) gg Vm

Arbeitslosenquote Nov 2,8% (PROG: 2,7%)

FLUGVERKEHR USA

Auch am Montag ist es zu Flugausfällen in den USA gekommen. Gründe waren das schlechte Wetter und der Personalmangel bei den Fluggesellschaften. Nach Angaben des Datenverfolgers FlightAware strichen die Fluggesellschaften am Montag fast 1.300 Flüge, und für Dienstag rechnet FlightAware mit der Annullierung von etwa 260 Flügen.

APPLE

hat 11 Einzelhandelsgeschäfte in New York City auf unbestimmte Zeit geschlossen, nachdem die Omicron-Variante hier ausgebrochen ist.

