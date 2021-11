MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im Oktober den zweiten Monat in Folge gestiegen. Zu verdanken war das zum einen dem Wachstum im Bergbau und in der Rohstoffindustrie, zum anderen den Einkaufs-Festivals im Rahmen der sogenannten Goldenen Woche, das den Verbrauch ankurbelte, wie das Nationale Amt für Statistik am Samstag mitteilte. Demnach stiegen die Industriegewinne im Oktober um 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im September (+16,3%). In den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 stiegen die Industriegewinne um 42,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 44,7 Prozent in den ersten neun Monaten.

EL SALVADOR

hat ein weiteres Mal mehrere Millionen Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert. Das Land habe eine Preisreduzierung genutzt und "100 zusätzliche Coins mit Rabatt gekauft", erklärte Präsident Nayib Bukele am Freitag auf Twitter. Den Preisen für die Kryptowährung am internationalen Markt zufolge dürften die 100 Bitcoin das zentralamerikanische Land rund 5,5 Millionen Dollar gekostet haben.

NISSAN MOTOR

will in den nächsten fünf Jahren 17,6 Milliarden Dollar für die Entwicklung von 20 neuen batterieelektrischen Fahrzeugen investieren. Das Unternehmen hofft, nach dem Erfolg des Elektroautos Leaf vor mehr als einem Jahrzehnt einen Teil seiner Vormachtstellung im Rennen um Elektrofahrzeuge zurückzuerobern.

