MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Eine Zahlungsunfähigkeit der grössten Volkswirtschaft der Welt ist vorerst abgewendet: Der US-Senat stimmte einer Anhebung der Schuldenobergrenze um 480 Milliarden Dollar (415 Milliarden Euro) bis Anfang Dezember zu. Anderenfalls hätten um den 18. Oktober die Zahlungsunfähigkeit der USA und damit eine Rezession in dem Land sowie wirtschaftliche Turbulenzen in aller Welt gedroht. Mit dem Kongressvotum wird das Problem allerdings nur vertagt.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im September verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,4 (August: 46,7) Punkte.

KLIMAWANDEL GOOGLE / YOUTUBE

Google und Youtube schliessen Inhalte, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, von Werbeeinnahmen aus. Rund um Inhalte, die "dem fundierten Konsens rund um die Existenz und die Gründe des Klimawandels widersprechen", dürften keine Werbeanzeigen mehr geschaltet werden, teilte Google mit. Auch auf andere Weise, etwa durch Bezahlung von Inhalten, solle mit solchen Falschinformationen kein Geld mehr verdient werden.

CHUBB

kauft für 5,75 Milliarden US-Dollar (4,98 Milliarden Euro) das asiatisch-pazifische Versicherungsgeschäft von Cigna. Die Transaktion umfasst die Unfall-, Kranken- und Lebensversicherungsgeschäfte von Cigna in Südkorea, Taiwan, Neuseeland, Thailand, Hongkong und Indonesien, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Ebenfalls Teil des Deals ist Cignas Anteil an einem Joint Venture in der Türkei.

SAMSUNG

rechnet für das am 30. September zu Ende gegangene Quartal mit einem operativen Ergebnis von 15,8 Billionen südkoreanischen Won, was etwa 11,5 Milliarden Euro entspricht. Im Vorjahresquartal waren es 12,35 Billionen Won gewesen. Den Umsatz schätzt die Gesellschaft auf 73 Billionen Won, was einem Zuwachs von 9 Prozent entspräche.

TESLA

verlegt seine Zentrale aus dem Silicon Valley nach Texas, wie Tesla-Chef Elon Musk ankündigte. Dennoch werde das Unternehmen seine "Aktivitäten in Kalifornien weiter ausweiten". Texas erhebt keine eigene Einkommenssteuer und ist wegen niedrigerer Lebenshaltungskosten attraktiv für Arbeitnehmer.

===

