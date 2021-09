MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.747,78 1.750,13 -0,1% -2,35 -7,9%

Silber (Spot) 22,56 22,68 -0,5% -0,11 -14,5%

Platin (Spot) 985,50 983,95 +0,2% +1,55 -7,9%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

HAUSHALTSPOLITIK USA

Wenige Tage vor Ablauf des Haushaltsjahres zeichnet sich in den USA keine Einigung auf ein neues Budget ab. Der US-Senat stimmte am Montagabend gegen einen Entwurf der Demokraten für einen Übergangshaushalt und die damit verbundene Aussetzung der Schuldenobergrenze.

GELDPOLITIK USA

- US-Notenbankerin Lael Brainard rechnet damit, dass sich die Wirtschaft wahrscheinlich vollständig von der Corona-Pandemie erholen wird, warnt aber davor, vorschnell zu dem Schluss zu kommen, dass die Zentralbank die Zinsen erhöhen müsse.

- Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht die Zeit für die Zentralbank gekommen, den Ankauf von Vermögenswerten zurückzufahren. Gleichzeitig deutete er an, dass Zinserhöhungen noch in weiter Ferne liegen.

- Nach dem Präsidenten der Boston-Fed, Eric Rosengren, kündigte auch Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve von Dallas, seinen Rückzug an. Sie nannten unterschiedliche Gründe für das Timing ihrer Rücktritte, jedoch haben beide mit Vorwürfen wegen ihrer persönlichen Aktivitäten am Finanzmarkt zu kämpfen. Fed-Chairman Jerome Powell hatte vergangene Woche seinen Unmut über die Enthüllung zum Ausdruck gebracht, dass beide Männer aktiv am Finanzmarkt handelten.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat am Dienstag offenbar einen weiteren Raketentest vorgenommen. Die Armee habe ein "unbekanntes Projektil" ins Meer vor der nordkoreanischen Ostküste abgefeuert, teilte das südkoreanische Militär mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Ein Sprecher des japanischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe sich anscheinend um eine "ballistische Rakete" gehandelt.

AP MOELLER-MAERSK

verkauft die Maersk Container Industry Qingdao Ltd mit Sitz in China und die Maersk Container Industry A/S aus Dänemark an die chinesische CIMC für 1,08 Milliarden US-Dollar in bar, wie CIMC mitteilte.

ADVANCED MICRO DEVICES

Die weltweite Halbleiter-Knappheit wird sich nach Ansicht der Chefin des Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) ab dem kommenden Jahr entspannen. Die Halbleiterbranche investiere massiv in neue Kapazitäten, sagte Lisa Su bei einer Konferenz in Beverly Hills. Dieses Jahr gingen zwanzig neue Fabriken an den Start, im kommenden Jahr dürften es ähnlich viele sein.

HONEYWELL

hat die nicht börsennotierte Performix Inc übernommen, einen Hersteller von Software für Produktionssysteme im Bereich Pharma und Biotechnologie. Einen Preis nannte Honeywell nicht. Die Übernahme habe keine Auswirkungen auf den Ausblick.

PFIZER

hat eine klinische Studie mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Ziel sei es, durch die Anwendung der neuen Technologie die Wirksamkeit von Grippe-Impfstoffen zu verbessern, teilte das Unternehmen mit.

