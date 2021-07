MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die wichtigsten ölproduzierenden Länder haben sich am Donnerstag vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff und wachsender Inflationssorgen nicht auf eine Erhöhung der Öl -Fördermenge einigen können. Die Opec-Staaten und ihre Partnerländer vertagten ihr per Videokonferenz abgehaltenes Treffen laut einer Erklärung auf Freitag.

JOHNSON & JOHNSON

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) schützt offenbar auch vor der sich immer stärker ausbreitenden Delta-Variante des Virus. In einer kleinen Labor-Studie zeigte das Vakzin bei Blutproben von acht geimpften Personen eine starke Immunantwort, wie J&J mitteilte. Die Immunantwort des Impfstoffs sei höher gewesen als bei der Beta-Variante des Virus, die in Südafrika grassiert.

IPO / ROBINHOOD

Der Online-Finanzdienstleister hat seine Pläne für einen Börsengang näher erläutert. Der Betreiber der Trading-App, die wegen des Handels mit Gamestop-Aktien in die Kritik geraten ist, will laut seinem am Donnerstag veröffentlichten Börsenprosekt 100 Millionen US-Dollar einsammeln.

