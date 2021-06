MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

- Mit Brisbane und Perth gelten in Australien ab Dienstag nun in vier Metropolen wieder Lockdowns zur Eindämmung des Coronavirus. Damit sind nun insgesamt rund 10 Millionen Menschen in Australien und damit mehr als ein Drittel der Bevölkerung von den weitreichenden Massnahmen betroffen.

Chinas Zentralbank will die Geldpolitik gezielter und flexibler gestalten, unter anderem um kleinen Unternehmen des Landes direkt zu helfen. Die Verschuldungsquote der Wirtschaft solle stabil gehalten werden. Auch sollten Banken angewiesen werden, mittel- und langfristige Kredite an Unternehmen zu erhöhen. Ausserdem kündigte die PBoC an, eine stärkere internationale wirtschaftspolitische Koordination anzustreben. Dadurch solle der Wechselkurs des Yuan flexibler gehalten werden.

Der Einzelhandelumsatz in Japan lag im mai 8,2 Prozent über dem Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 3,0 Prozent knapp über der Schätzung von 2,9 Prozent.

hat die Spitzenposition Cloud-Infrastruktur behauptet. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Amazon Web Services, die Cloud-Computing-Sparte des Tech-Giganten, mehr als doppelt so viel Umsatz mit Cloud-Infrastrukturen wie die Nummer zwei, Microsoft, wie aus einer Studie von Gartner hervorgeht.

hat im Rechtsstreit mit US-Behörden wegen des Vorwurfs einer marktbeherrschenden Stellung einen Erfolg erzielt. Ein Bundesrichter wies die Klagen der US-Kartellbehörde und von mehr als 40 Bundesstaaten wegen wettbewerbsschädigendem Verhalten ab.

