MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Russland hat nach eigenen Angaben den Dollar aus seinem Nationalen Vermögensfonds gestrichen. Die Regierung strebe eine "Entdollarisierung der russischen Wirtschaft" an, erklärte das Wirtschaftsministerium in Moskau am Donnerstag.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, ist der Ansicht, dass die US-Wirtschaft noch weit von dem Punkt entfernt sei, an dem die Federal Reserve ihre Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat zurückfahren müsse.

ABBOTT LABORATORIES

will sein Produktionsnetzwerk für Covid-19-Diagnosetests an die jüngsten Veränderungen der prognostizierten Testnachfrage anpassen. Die Restrukturierung soll etwa 550 bis 700 Millionen US-Dollar kosten, der Grossteil davon im zweiten Quartal 2021.

ASTRAZENECA / MERCK & CO

Lynparza, ein von den beiden Unternehmen vertriebenes Medikament, reduziert das Wiederauftreten von Brustkrebs bei Frauen mit einer frühen, aber aggressiven Form der Krankheit. Dies ist das Ergebnis einer langjährigen internationalen Studie, die online im New England Journal of Medicine veröffentlicht und auf einer Krebsforschungskonferenz vorgestellt wurde.

RIO TINTO

hat Ben Wyatt, den ehemaligen Minister für Angelegenheiten der Ureinwohner des Bundesstaates Westaustralien, zum nicht-geschäftsführenden Direktor ernannt. Der Rohstoffkonzern versucht mit dem Schritt, nach der Zerstörung von zwei alten Felsenunterkünften in Australien im vergangenen Jahr die Beziehungen zu den indigenen Landbesitzern wiederherzustellen.

VIVENDI

Das Akquisitionsvehikel (Spac) des Hedgefondsmilliardärs William Ackman steht kurz vor der Übernahme eines Anteils von 10 Prozent an der Vivendi-Tochter Universal Music Group (UMG). Die Transaktion würde das weltgrösste Musiklabel mit rund 40 Milliarden US-Dollar bewerten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

