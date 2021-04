MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Verbraucherpreise in China haben sich im März um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöht. Damit verliessen sie wieder den deflationären Bereich, in dem sie die zwei Monate lang verharrt hatten. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die weltweit steigenden Rohstoffpreise liessen den Erzeugerpreisindex derweil um 4,4 Prozent (Februar: 1,7 Prozent) zulegen. Hier hatte die Prognose auf 3,6 Prozent gelautet. Die Regierung will die Inflation auf 3 Prozent begrenzen.

NETFLIX / SONY

Netflix wird in den kommenden Jahren die Kinofilme von Sony Pictures Entertainment auf seinem Streamingdienst anbieten. Die beiden Unternehmen einigten sich auf ein fünf Jahre angelegtes Lizenzabkommen über die Kinofilme von Sony, beginnend mit den für 2022 geplanten Filmen.

NIKE

hat in den USA mit einer Klage wegen Markenrechtsverletzung gegen ein kleines Unternehmen Erfolg gehabt. MSCHF Product Studio, einigte sich mit Nike und bietet an, die an Verbraucher verkauften Schuhe zurückzuerwerben.

