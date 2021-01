MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.846,44 1.842,90 +0,2% +3,54 -2,7%

Silber (Spot) 26,42 26,58 -0,6% -0,16 +0,1%

Platin (Spot) 1.080,70 1.072,25 +0,8% +8,45 +1,0%

Kupfer-Future 3,58 3,58 +0,0% +0,00 +1,9%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert bei 1.844 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

NOVAVAX

Das US-Pharmaunternehmen hat eine hohe Wirksamkeitsrate seines Corona-Impfstoffkandidaten bekanntgegeben. Das Präparat habe in der dritten und finalen Studienphase bei Probanden in Grossbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt, teilte die Firma mit.

MONDELEZ

Die Folgen der Pandemie haben dem Snack-Konzern höhere Marktanteile beschert. Gewinn und Umsatz des Herstellers von Milka-Schokolade und Oreo-Keksen legten im vierten Quartal zu. Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf vergleichbarer Fläche um 3,2 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen lag. Der Konzernumsatz legte um 5,6 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn betrug 1,16 Milliarden US-Dollar nach 733 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sonderposten verdiente Mondelez je Aktie 67 Cent.

VISA

Die Kreditkartengesellschaft hat in ihrem ersten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet. Bei der Vorlage der Zahlen kündigte das Unternehmen überdies den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 8 Milliarden Dollar an. Das grenzübergreifende Transaktionsvolumen ging im Quartal, das am 31. Dezember endete, bei konstanten Dollar-Kursen im Vorjahresvergleich um 21 Prozent zurück, wofür Visa die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie verantwortlich machte. Zuwächse beim Umsatz im Online-Handel und bei Debitkarten hätten dies zum Teil kompensiert.

