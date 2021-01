MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Dollar erholte sich etwas - der Euro sank auf 1,2106 Dollar nach 1,2158 im Tageshoch. Die Experten der UBS rechneten aber damit, dass die US-Währung weiter schwächeln werde, auch wenn die Administration unter dem neuen Präsidenten Biden keine Dollar-Schwäche anstrebe. Die Aussicht auf ein neues Stimuluspaket dürfte zu "weniger Aufwärtsdruck" bei den Renditen der US-Anleihen sorgen und somit auch beim Dollar, hiess es.

Der Yen zieht am Donnerstag im asiatisch dominierten Handel in Reaktion auf die Aussagen der Bank of Japan etwas an. Zum Dollar steigt die japanische Währung auf den höchsten Stand seit zwei Wochen.

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Neben der Erwartung eines neuen Stimulipakets in den USA, wodurch sich die Nachfrage erhöhen sollte, stützt auch die Hoffnung auf einen Rückgang bei den US-Lagerdaten. WTI stieg um 0,5 Prozent auf 53,24 Dollar. Für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 56,08 Dollar nach oben. Damit stiegen die Erdölpreise den zweiten Tag in Folge. Die erst am späten Abend veröffentlichten API-Daten für die zurückliegende Woche zeigten indessen unerwarteten einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 2,5 Millionen Barrel.

Die Sorge vor Inflation befeuerte den Goldpreis. Händler verwiesen auf die Geldflut durch Bidens Fiskalprogramm. Die Feinunze verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1.870 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BANK OF JAPAN

Die japanische Notenbank behält ihren geldpolitischen Kurs bei und bekräftigt ihre pessimistische Wachstumsprognose für das im März endende Fiskaljahr. Bei ihrer Ratssitzung bestätigte die Bank of Japan (BoJ) sowohl das Renditeziel von 0 Prozent für die zehnjährige Staatsanleihe als auch den negativen Einlagensatz von 0,10 Prozent. Zudem gehen die Währungshüter davon aus, dass die japanische Wirtschaft in dem Fiskaljahr bis Ende März 2021 um 5,6 Prozent schrumpfen wird. Diese Erwartung liegt 0,1 Prozentpunkte unter der im Oktober genannten Prognose. Für das darauffolgende Jahr erhöhte die BoJ aber ihre Prognose von den im Herbst vorhergesagten 3,6 Prozent Wachstum auf 3,9 Prozent.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins stabil gehalten, da sich die Inflationsaussichten verschlechtern, während das Land mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie kämpft. Die Notenbank liess den Selic wie erwartet zum vierten Mal in Folge auf einem Rekordtief von 2,00 Prozent. Zudem zog die Zentralbank ihre Forward Guidance zurück, indem sie erklärte, dass einige der Bedingungen für einen stabilen Zins nicht mehr erfüllt sind.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im Dezember zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren gestiegen, dank der Nachfrageerholung aus China und anderen asiatischen Ländern. Nach den Daten des Finanzministeriums stiegen die Ausfuhren um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 2,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,1 Millionen Barrel nach plus 1,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Freitag veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,3 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,1 Millionen Barrel.

CHINESISCHE TELEKOM-UNTERNEHMEN / US-LISTING

Die drei grössten Telekomunternehmen Chinas haben die New Yorker Börse gebeten, ihre Entscheidung zum Delisting ihrer American Depository Receipts (ADRs) zu überprüfen. China Mobile Ltd, China Unicom (Hong Kong) Ltd und China Telecom Corp erklärten in separaten Mitteilungen, man habe bei der Nyse einen schriftlichen Antrag gestellt, damit die Börse ihre "Entscheidung, das Delisting-Verfahren einzuleiten, wieder zurücknimmt".

QIAGEN

startet einen neuen Versuch für eine Notfallzulassung ihres Corona-Tests in den USA. Wie die Biopharmagesellschaft mitteilte, will das Unternehmen den Test "QIAreach SARS-CoV-2" zum im ersten Quartal 2021 in den USA per Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einreichen.

ALCOA

Der Aluminiumproduzent hat im vierten Quartal nur noch einen Verlust von 4 Millionen US-Dollar geschrieben, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch 303 Millionen Dollar verloren hatte. Bereinigt um Restrukturierungskosten und andere Sonderposten verdiente der US-Konzern aber 26 Cent je Aktie und damit mehr als Analysten mit 11 Cent erwartet hatten. Alcoa seien die steigenden Aluminiumpreise dank der wirtschaftlichen Erholung Chinas zugute gekommen, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz fiel aber auf 2,39 von 2,44 Milliarden Dollar.

UNITED AIRLINES

Die US-Fluggesellschaft rechnet nach einem Milliardenverlust im vierten Quartal mit einer weiterhin gedämpften Nachfrage nach Flugreisen. Im Schlussquartal 2020 sei wegen der Pandemie ein Nettoverlust von 1,9 Milliarden US-Dollar entstanden, teilte das Unternehmen mit. Im Vorjahreszeitraum hatte UAL noch 641 Millionen Dollar verdient.

IPO / MYTHERESA.COM

Der Münchener Online-Marktplatz für Luxus- und Designer-Mode, hat den IPO-Preis für sein Börsendebut auf 26 US-Dollar je Aktie festgelegt. Er liegt damit am oberen Ende der antizipierten Preisspanne, wie der niederländische Mutterkonzern MYT Netherlands Parent B.V. mitteilte. Damit errechnet sich eine Gesamtbewertung von 2,2 Milliarden Dollar. Der Erlös aus der Platzierung beträgt zunächst knapp 407 Millionen Dollar. Der erste Handelstag an der NYSE soll der 21. Januar sein, unter dem Börsenkürzel MYTE.

