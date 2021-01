MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump die Schwelle von 400.000 überstiegen. Die symbolische Marke wurde nach Angaben der renommierten Johns-Hopkins-Universität am Dienstag überschritten - dem Tag vor Trumps Ausscheiden aus dem Weissen Haus. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 24 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER

und das US-Unternehmen Rackspace Technology haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Zusammenarbeit umfasst den Einsatz der SNP-Software CrystalBridge für Kunden von Rackspace Technology, die ihre SAP-Umgebung in die Cloud verlagern möchten. Rackspace Technology ist in 120 Ländern tätig und bietet Dienstleistungen für mehr als 120.000 Kunden an, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen.

BHP

hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr mehr Eisenerz gefördert als im Vergleichszeitraum. Zudem hob das Unternehmen seine Eisenerz-Förderprognose für das Geschäftsjahr 2020/21 an. Weniger gut lief es bei Kohle. Hier sank die Produktion. Ausserdem kündigte BHP eine Belastung von 1,15 bis 1,25 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Kohlegeschäften in Australien an.

HONDA MOTOR

will in seiner Heimat Japan mit General Motors im Bereich Mobilitätsdienstleistungen mit selbstfahrenden Autos zusammenarbeiten. Wie Honda mitteilte, hat der Konzern eine Kooperation mit dem Start-up Cruise des US-Konzerns geschlossen. Im laufenden Jahr sollen die Testfahrten beginnen.

MODERNA

sieht sich bei der Produktion des Corona-Impfstoffes auf dem richtigen Weg, um die vom designierten US-Präsidenten Joe Biden geforderte Menge von 100 Millionen Dosen für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit bereitstellen zu können.

NETFLIX

hat im vierten Quartal trotz des verschärften Wettbewerbs ein deutliches Nutzerwachstum verzeichnet. Im Gesamtjahr 2020 knackte der US-Konzern erstmals die Marke von 200 Millionen Abonnenten. Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 6,64 Milliarden Dollar von 5,45 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn sank auf 542 von 587 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 Dollar und damit unter den Erwartungen der Analysten im Factset-Konsens, die mit 1,36 Dollar gerechnet hatten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2021 01:37 ET (06:37 GMT)